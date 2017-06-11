盘点日本五大军工巨头专长：三菱重工生产两款五代机

日本《东洋经济》周刊5月13日一期刊发福田惠介的文章《防卫企业的专长》称，在防卫省公布的2015年度武器装备采购合同签约业绩单上，日本具有代表性的大企业名列前茅。不少企业创立于强调富国强兵的明治时代，一直承担着日本国防任务。在此，我们列出一些大企业，看看他们对日本的防卫产业做出过多大贡献。
川崎重工业公司
2015年度签约业绩单的榜首是川崎重工业公司，该公司占据了2015年度签约业绩额的约15%。因各年度接受潜艇和军机等大型订货的情况不同，川崎重工经常与三菱重工轮流占据签约业绩单榜首位置。川崎重工生产武器装备的部门主要是航空系统部门和普通海洋事业部门。前者主要生产飞机，例如今年4月配备到航空自卫队的C-2运输机等。川崎重工在生产P-1反潜巡逻机的同时，还在国内从事研发。拥有众多粉丝的航空自卫队“蓝色冲击波”飞行表演队使用的T-4教练机就是川崎重工生产的。
在主张日本的防卫产业应积极投身于军转民和装备出口的呼声中，川崎重工走在了前列。川崎重工研发生产了C-2运输机和P-1反潜巡逻机。这两个机种是同时开发的，川崎重工希望通过部件的通用，缩短开发周期并降低生产成本。
三菱重工业公司
提到日本的防卫产业，也许人们首先想到的就是三菱重工业公司。太平洋战争中活跃在天空的零式战斗机、长崎造船厂生产的“武藏”号战舰，这些著名的武器装备都出自三菱重工业公司。三菱重工整个防卫宇宙事业部的销售额约为4000亿日元（约合36.6亿美元），但这只是该公司整体销售额的十分之一。三菱重工给防卫省生产的相关装备销售额为2000亿日元左右。目前，三菱重工正受托组装生产航空自卫队的下一代主力战机F-35A。另外，三菱重工还参与合作研发FX-S，该机被视为日本首款国产隐形战斗机，去年首次试飞成功。另外，与川崎重工一样，三菱重工也在建造潜艇。
朝鲜半岛形势日趋紧张，人们普遍对导弹防御系统的关注倍增。其实导弹防御系统中起重要作用的“宙斯盾”舰，在日本的生产也是由三菱重工完成的。1991年，三菱重工与美国合作建造了“金刚”号“宙斯盾”舰，2005年又建造了第二代“宙斯盾”舰“爱宕”号。此外，三菱重工还与美国雷神公司合作研发生产“标准”-3舰载反导导弹。
陆上自卫队使用的最新型10式战车出自神奈川县相模原市的三菱通用机特种车事业本部。三菱重工自1929年开始生产战车，太平洋战争中生产了4650辆战车。战后，三菱重工又相继推出了61式、74式和90式战车。
另外，战车的炮部由日本制钢所提供，发烟弹等发射装置由丰和工业公司制造。著名的战舰“大和”号的舰炮就是日本制钢所制造的。
IHI公司
排在签约合同业绩第三位的是综合重机公司IHI。该公司2015年航空和宇航领域的销售额达到约5000亿日元。IHI的强项是研发和生产飞机发动机，FX-S的引擎就是该公司生产的。IHI在1945年生产了日本首架喷气式战斗机“橘花”的引擎。IHI公司一直致力于向美国波音公司、欧洲空客公司提供民用飞机的引擎部件，向防卫省提供军用飞机引擎。面向防卫省的军用飞机引擎主力工厂就在东京都西部的瑞穗町。实际上，自卫队保有军机的引擎大部分是由IHI生产的。三菱重工和川崎重工也生产引擎，与IHI处于竞争关系，但IHI的份额可谓出类拔萃。自卫队主力战机中的F-15、F-2以及T-4、P-1等用的都是IHI引擎。在固定翼飞机领域，IHI几乎处于垄断地位。下一代主力战机F-35A，其引擎的部件国产化任务主要由IHI承担，据说IHI还在研发下一代高科技战斗机用引擎。
三菱电机公司
在实战事态日益多样化的形势下，防卫领域也在推进信息技术化和高科技化。导弹攻击的重要性提高，雷达和通信等装备整合为一体才能发挥作用。在这方面，排在签约合同业绩表第四位和第五位的三菱电机和日本电气公司发挥的作用越来越重要。三菱电机是1921年从原三菱造船厂（即现在的三菱重工业公司）分离出来的独立企业。三菱电机主要生产导弹，如99式空空导弹、03式中程地对空导弹和“海麻雀”导弹。同时，三菱电机还研发“宙斯盾”舰等新型护卫舰用雷达系统。在作战主要使用导弹的当今时代，三菱电机的防卫装备越来越处于重要地位。
日本电气公司
1899年创立的日本电气公司（NEC）作为一家生产个人计算机和便携式电话的公司广为人知，但实际上该公司曾生产旧日本陆军的无线通信设备。现在，该公司在民用通信领域的贡献很大，包括卫星通信装置和地面微波系统等领域。该公司把在民用领域中受到好评的通信和网络技术也转用到了军需上。
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