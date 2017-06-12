一场新冷战正在印度洋酝酿，一方是美国、印度、澳大利亚和日本组成的非正式联盟，另一方面是中国。虽然印度洋的局势紧张程度尚不及存在严重纠纷的南海，但在这个利益攸关的战略区域爆发冲突的可能性明显在不断增加。全世界超过60％的石油运输途径印度洋，主要是从中东地区的油田向中国和日本等进口燃料的亚洲经济体输送石油。此外，来往于亚洲工业化囯家和世界其他地区的集装箱运输总量的70%也要经过印度洋。
跨大西洋的贸易虽近年来持续萎缩，经太平洋的贸易量基本稳定，而经印度洋的贸易量在持续快速增加。确保贸易及其他航运安全显然是印度、日本和美国举行“马拉巴尔”年度海上联合军演的原因所在。中国当前在向印度洋地区挺进，目的是保护贸易路线和能源供应。在吉布提(吉布提位于非洲之角，守护着通往红海乃至苏伊士运河的南大门)的奥博克，中国建立了首个驻外军事基地，表面上是为了打击海盗。
然而，这座基地紧挨着美军在吉布提的重要基地。更重要的是，中国的这座军事基地距离美国在该地区的其他大型基地也很近，其中包括位于印度洋迪戈加西亚岛的大型基地以及美国在海湾国家的军事基地。印度是中国在本地区的主要对手。印度一直把印度洋视为“内湖”，是其在南亚的势力范围。就此而论，新德里极为忧心中国不断涉足该地区，这也是众所周知的，特国潜艇在距离安达曼-尼科巴群岛很近的海域活动。2001年，印度新建了远东海军司令部，总部就设在安达曼-尼科巴群岛上，其职责是保护印度在该地区的利益。
据报道，设立远东海军司令部的计划是在1995年由时任印度总理纳拉辛哈·拉奥与美国总统克林顿在华盛顿举行闭门会晤后秘密制定的。印度记者苏达·拉马钱德兰曾撰文称：“远东海军司令部将装备尖端的海军电子战系统，该系统覆盖范围可远达东南亚。”此外，远东海军司令部还是印度首个、也是唯一的陆海空联合司令部，设有两座海军基地并配有15艘军舰、四个空军和海军航空兵基地以及两个陆军旅。
目前看来，澳大利亚对中国近来在印度洋的崛起同样感到忧心忡忡。澳大利亚控制着具有战略意义的圣诞岛和科科斯群岛。澳大利亚在科科斯群岛的通讯情报站一直在密切监视印度洋上的一举一动。如果美中两个超级大国之间的对抗或中印两国紧张局势升级在印度洋地区达到白热化程度，那么澳大利亚就会准备捍卫本国利益并协助盟友。再有就是法国。法国没有参加海上联合军演，但它是美国的北约伙伴。
虽然法国在印度洋大国中地位最不显赫——其在印度洋只拥有几个零星散布的小岛，但法国在印度洋的专属经济区多达250万平方公里。虽然当前局势远未达到公开对抗的危险程度，但中国会在印度洋继续存在，而逐渐成形的旨在对抗中国影响力的联盟或许不会总是维持非正式的状态，也不会一味低调地举行海上联合军演而不正式设定。
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