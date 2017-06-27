中国就业人员工资增速放缓

在工业利润激增的同时，世界第二大经济体就业人员的工资增长去年却放慢了速度，许多人遭遇了 1997年以来的最小工资增幅。
在中国应对工业产能过剩、债务增长和竞争力下降之际，多年来工资增速超过10%和消费能力迅速增长的情况也接近了尾声。不过，虽然工资增速放缓对就业者是个坏消息，但对整个经济而言却并不完全是件坏事。劳动力成本下降将有助于中国对像越南这样紧追不舍的国家保持竞争力。工资增速下降到什么地步，将决定中国就业大军是会继续看到生活水平提高，还是会和工资增长真正停滞的发达经济体就业者找到共同的话题。
瑞信集团驻香港的亚太区私人银行高级顾问陶冬说:“在可以预见的将来都不会再看到两位数的工资增速。十多年来的工资持续快速增长和货币走强，已经侵蚀了中国的竞争力。”中国政府将逾4亿全国城镇就业人员分为三类：非私营单位就业人员、私营单位就业人员和非单位就业人员。其中人数最多的是非私营单位就业人员，包括在国有企业、上市公司和外资企业工作的近1.8亿就业人员。
根据中国国家统计局公布的数据，他们去年的平均工资为67569元人民币，同比名义增长8.9%，创下了 1997年以来的最慢增速。私营单位主要指小型国内企业。在这一类别中，1.21亿就业人员去年的平均工资同比名义增长8.2% ,低于2015年8.8%的增速。同样放慢的还有约2.8亿农民工的工资增速。今年2月农民工工资同比增长6.4%，远低于2011年20%以上的增速。不过上述增速仍远髙于当前的通胀率。
就在工资增速放慢的同时，中国的工业企业利润却创下了三年来的最快增速，名义国内生产总值增速也持续回升。钢铁、煤炭等原材料生产成为最大的受益者。但许多企业面临债务遗留和产能过剩问题，现在也许没有涨工资的动力。国泰君安证券公司驻深圳的全球首席经济学家花长春说:“这些企业很可能正忙于偿还债务、安置下岗职工和升级机器设备。它们并没有把增长的利润发给员工或雇用新员工。”
厦门大学经济学教授柏培文说，近年来，隨着经济增长放缓，用工需求也放慢了增长的脚步。不过他指出，在让就业者分享更多经济增长成果方面，中国与发达国家还有很大差距，因为中囯劳动力成本在国民收入中所占的比重约为40% ,而许多发达国家则高达60%。柏培文说:“劳动力收入增长似乎停滞不前，但最终我们将面临资本过剩和用工短缺，而就业者也将分享到更多成果。”
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