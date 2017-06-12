马克龙所在阵营在法国国民议会选举首轮投票中大幅领先

巴黎6月11日电(记者韩冰 应强)法国内政部11日的初步统计结果显示，法国总统马克龙所在的以共和国前进党为首的联合阵营在国民议会选举第一轮投票中大幅领先，有望在下届国民议会中占据绝对多数。
截至记者发稿时，法国内政部公布的统计结果显示，马克龙所在的共和国前进党和法国中间派政党法国民主运动党组成的联合阵营得票率约为31.37%，远超其他党派。
法国多家民调机构预测，共和国前进党阵营有望获得超过400个国民议会席位，远超占据国民议会多数席位所需的289席。
法国内政部的初步统计还显示，此次法国国民议会选举第一轮投票的弃投率达到登记选民总数的51.4%。据法国媒体报道，这创下了国民议会选举弃投率新纪录。
法国国民议会选举第一轮投票11日在法国本土全面展开，来自多个政党的7800多名候选人角逐577个国民议会席位。
法国实行国民议会和参议院两院制。在全国577个选区中，每个选区产生1名国民议会议员，由本选区选民直接投票选出，任期5年。候选人在投票中获得半数以上选票即可当选，否则将举行第二轮投票。第一轮选举中得到超过本选区12.5%登记选民支持的候选人将进入第二轮选举，其中得票最高者当选为议员。本届国民议会选举第二轮投票将于6月18日举行。(新华社)
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