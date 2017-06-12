“通俄门”调查持续发酵 华盛顿“树欲静而风不止”

美国前联邦调查局局长科米8日在国会参议院作证，就他此前领导的“通俄”调查､他与总统特朗普的相关谈话以及他被解职的情况回答提问。科米作证余波目前仍震荡华盛顿。科米被指处心积虑搭建通往弹劾总统目标的司法框架，特朗普与其反对者的交锋进入新的回合。
听证后，特朗普一方呼吁“翻页”，共和党全国委员会主席麦克丹尼尔11日在电视访谈中呼吁国会参众两院停止关于特朗普竞选团队可能与俄罗斯串通､共谋的“通俄门”调查，称这是为了搜罗罪证或材料而进行的不当调查。她说:通俄没有证据，“我认为不应继续”。
但是，科米证词和特朗普连日来的回应，给华盛顿“纸牌屋”带来新的潜在“爆点”。特别检察官米勒正在进行的“通俄门”调查，牵涉数位特朗普竞选团队核心成员，势难速了。
爆点一:前联邦调查局长和在任美国总统互相公开指责对方“撒谎”。《今日美国报》说，这是美国历史上前所未有的事情。那么，究竟谁在撒谎?不能总是一笔糊涂账。毕竟，总统撒谎也可成为遭弹劾的理由。在科米听证前进行的民调结果显示，46%的美国人更相信科米，只有26%的人更相信特朗普。
爆点二:白宫有无特朗普和科米单独交谈的录音?在9日的记者会上，特朗普再三拒绝回答这一问题，只是说可能在近期某个时间答复，并用开玩笑的口气说，答案会令媒体失望。国会众议院一个小组委员会当天致信白宫顾问麦克加恩，要求公开关于特朗普和科米交谈的所有录音。
爆点三:特朗普表示“百分之百”愿意宣誓作证并接受特别检察官询问。那么，他会以什么样的方式作证?公开还是闭门?在国会面前还是单独面对特别检察官米勒?如果公开听证，这势必比科米听证更让美国朝野“热血沸腾”。参议院少数党(民主党)领袖舒默11日已公开邀请特朗普到参议院作证。
爆点四:“通俄门”调查下一步通向哪里?
从科米证词和美媒爆料看，目前“通俄门”调查剑指特朗普竞选团队三名核心成员:前总统国家安全事务助理弗林､现任司法部长塞申斯和总统高级顾问､特朗普长女伊万卡的丈夫库什纳。谁是真正突破口尚未可知。
科米在听证会上被问及弗林是否是“通俄门”调查的核心人物时仅表示，自己不能在公开场合回答这个问题。《纽约时报》则引用匿名消息源给出肯定回答。
另据美国有线电视新闻网报道，8日下午在参议院情报委员会进行闭门听证时，科米透露除媒体披露的两次之外，塞申斯可能在去年大选期间与俄罗斯驻美大使基斯利亚克有过“第三次会面”。塞申斯已同意13日到国会参议院作证。库什纳也被爆料在特朗普候任总统期间与俄方接触，他本人已通过律师表示愿意配合调查接受询问。
此外，科米作证后，特朗普私人律师随即指责科米泄密，要求就此进行调查。特朗普连日来也在社交媒体推特和记者会上指责科米是“泄密者”，11日的最新推文宣称科米泄密“远远超过能够想到的任何人”。
所谓“泄密”，指的是科米被解职后通过朋友向媒体泄露自己和特朗普交谈备忘录部分内容，爆料特朗普“希望”他停止调查弗林。科米8日作证时说，他这样做缘于特朗普之前发推特称可能存在谈话录音，目的是为了促成特别检察官调查。
科米听证可能是华盛顿新震荡的开始。如今，塞申斯听证接踵将至，民主党又邀请特朗普到国会作证。“通俄门”的不断发酵，使特朗普团队难以把精力集中在医改､税改等政策议程上。华盛顿“树欲静而风不止”。(新华社记者徐剑梅)
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