新加坡外长维文欢迎中国投标“双坡高铁”

北京讯，据中国日报报道，正在中国访问的新加坡外交部长维文说，新加坡欢迎中国公司竞标往来新加坡和马来西亚吉隆坡之间的“双坡高铁”项目。
在这次书面专访中，维文说，新加坡承认中国的经验和专业技术，而新加坡和马来西亚将在今年晚些时候以公平和透明的方式举行国际招标。
维文说，“双坡高铁”旨在改善东盟十国的联通性。
维文是从昨天起对中国进行正式访问，他将于同中国外交部长王毅、中国国家副主席李源潮，和中国国务委员杨洁篪会面。
在这次专访中，维文表示，新加坡是中国崛起的坚定支持者，也是“一带一路”倡议的“早期而有力的支持者”，两国可以合作为一带一路倡议增值。
维文也指出，新中两国在面积、历史、社会结构合地理上存在明显差异，两国虽有各自的国家利益，但双方并不存在根本性的战略分歧。
至于南海问题，维文说，南海局势一年来相当平静，并没有出现主要干扰。
他表示，南海课题涉及多个利益相关者，复杂的领土争端问题必须由声索国本身来解决。
维文说，新加坡不南海主权声索国，非声索国希望南海能维持和平、稳定、自由和开放，有关各方都应继续保持自制，维持畅通的沟通管道，采取实际措施管理好可能发生的问题，并且努力寻找和平化解分歧的长期方案。（图为档案照）
维文接受中国日报书面专访，中国日报的报道全文：http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-06/12/content_29705309.htm
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