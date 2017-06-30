研究证实黑猩猩比人类强壮但优势有限

黑猩猩到底有多强壮？美国研究人员发现，黑猩猩的力气确实比我们大，但优势有限，它们的肌肉只比同等大小的人类肌肉强壮约三分之一。
美国阿默斯特马萨诸塞大学发布的新闻公报说，这是第一项直接测量黑猩猩肌肉力量的研究，结果显示黑猩猩并不像一些奇闻所说的那样超级强壮。
该校研究人员与亚利桑那大学等机构同行合作，分析了普通猩猩腿部骨骼肌纤维样本，测量最大等长收缩力、最大缩短速度等指标，发现它们与人类和其他哺乳动物的肌纤维并无明显区别。
进一步分析发现，黑猩猩肌肉中各种肌纤维的构成比例与人类不同，正是这一点导致了力量差异。黑猩猩的肌纤维有三分之二是快肌纤维，而人类的肌纤维大多数是慢肌纤维。快肌纤维收缩速度快、力量大，但会消耗更多能量，容易疲劳。
结合测量数据和计算机模拟结果，研究人员认为黑猩猩肌肉的力量是同等大小的人类肌肉的1.35倍。相关论文发表在美国《国家科学院学报》上。
研究人员说，他们的发现显示进化并没有改变肌肉细胞的基础属性，而是通过调整肌肉组织的总体特征来适应新的需求。其他猿类的不同肌纤维比例与黑猩猩相似，但人类与它们都不一样。这证实，人类在进化过程中牺牲了部分爆发力，换取了更好的耐力。
黑猩猩的体型比人类小，雄性成年黑猩猩的体重通常在40至60公斤之间，雌性只有27至50公斤。“更强壮”只是体格对等时的情形，现实中如果打起架来，人类徒手撂倒黑猩猩并非难事。
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