科技企业有更多的扎克伯格

在脸书、谷歌、推特等科技巨头的诞生和成长过程中，绝不仅仅只有扎克伯格、佩奇、多尔西等领军人物。科技企业的许多创造者一直坚守在幕后，还有一些人很早就选择了离开。
时至今日，已经很少有人记得苹果公司的联合创始人还有史蒂夫•沃兹尼亚克和罗恩•韦恩。史蒂夫•乔布斯的强势个性为苹果公司打上了属于乔布斯的烙印，也导致另两位联合创始人很快被人们遗忘。这似乎就是这一类科技企业创始人的命运。他们并没有进入企业的一线管理层，因而不会成为外界关注的焦点。
获得成功的新兴科技企业内部的权力和私欲斗争将一些联合创始人从“后门”排挤出去，例如诺厄•格拉斯(推特)、爱德华多•萨韦林(脸书）、雷吉•布朗(斯纳普)等。另一些创始人希望继续自己的创业生涯，并且自主选择了新的人生发展方向，例如达斯廷•莫斯科维茨(脸书）、埃文•威廉斯(推特)等。还有一些创始人选择留下，一直坚守在自己参与创立的企业中，虽然他们不是乔布斯那样的焦点人物，但也会闪耀属于自己的光芒。
谷歌：为互联网排序的人
拉里•佩奇和谢尔盖•布林都是电脑和数学方面的天才。同在美国斯坦福大学读书的佩奇和布林为建立校园网络搜索引擎开始合作，后来共同创建了谷歌公司。如今，谷歌已成为全球最有价值的科技企业之一，佩奇和布林也因此成了亿万富翁。佩奇和布林共同领导谷歌直至2001年。由于投资方认为谷歌需要更成熟、更有经验的职业经理人，佩奇和布林找到了埃里克·施密特。施密特在2001年成为谷歌首席执行官，并担任这一职务达10年之久。2011年，佩奇重回一线领导层，开始重整企业架构，创立名为字母表公司的新控股公司，并亲自担任新公司的首席执行官，而出生在俄罗斯的布林担任新公司的董事长。
推特：权力斗争和被遗忘的创始人
推特从诞生之初迅速成为一家成功而广受欢迎的企业，但却无法平衡自身的财务状况。这种局面迫使推特的创始人将更多注意力放在财务数据上。2015年，在批评人士对推特的财务状况和股价暴跌表达不满后，公司的首席执行官迪克•科斯托洛宣布辞职，联合创始人杰克•多尔西不得不亲自充当“救火队员”。推特的发展史充满成功、失败和爆炸式崛起的新兴企业经常会上演的内斗戏码。诺厄•格拉斯是推特雏形项目的负责人，甚至连“推特”这个名字也是格拉斯起的，早期员工将格拉斯称为推特的精神领袖。但由于与多尔西和埃文•威廉斯之间存在权力和利益争斗，这样一位居功至伟的联合创始人在2006年被踢出了公司。
脸书：5个大学室友最终只剩下一个
扎克伯格和哈佛大学室友爱德华多•萨韦林、克里斯•休斯、达斯廷•莫斯科维茨、安德鲁·麦科勒姆一同创建脸书之时，应该不会想到日后能成为全球最具价值的企业之一，也不会想到5个兄弟会因不和及内斗而分道扬镳。到今天，当年5个充满激情的年轻创始人只剩扎克伯格还留在脸书。萨韦林的故事最为苦涩。出生在巴西的萨韦林颇具商业头脑，起初担任脸书的首席财务官，但在公司发展初期即遭排挤出局，后来还与其他几位联合创始人对簿公堂。休斯在脸书业务开始腾飞时选择离开，决定帮助时任伊利诺伊州参议员奥巴马利用网络拉票竞选总统。脸书首任首席技术官莫斯科维茨后来选择另立门户。麦科勒姆也在2007年离开脸书，创建了科技公司JobSpice。（西班牙《发展报》）
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