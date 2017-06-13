金融市场拒绝服从美联储指导

美联储和金融市场当前出现舞步不一致问题：美联储试图发挥引导作用，但市场拒绝服从。
据美国《华尔街日报》网站6月11日报道，美联储官员试图阻止经济和市场出现过热，他们正在缓慢加息并采取措施缩减手中的大量美国长期国债和抵押债券。然而，虽然美联储试图为金融系统去除燃料，但股票纷纷反弹，债券收益持续下滑，这些动向可能刺激借贷行为、促使经济增长提速，并加剧市场的投机性。
时至年中，以科技股为主的纳斯达克指数已飙升17%，标准普尔500指数也大涨9%。十年期国债收益率已跌至去年11月以来的最低水平，这意味着，很多家庭和企业的借贷成本都在下降，尽管美联储试图增加借贷成本。
据备受关注的高盛指数显示，当前金融大环境之宽松，与2015年初美联储经济刺激计划达到最高点时一样。高盛指数旨在衡量利率、股价和美元币值等动向的综合影响。
自2015年12月以来，美联储已三次加息，且很可能在6月13日至14日会议上宣布再度加息。此外，官员们还在制定一项机制，旨在部分地脱手经济衰退时购买的国债和抵押债券。
德意志银行证券公司首席国际经济学家托尔斯滕·斯洛克说，宽松环境造成以下风险：市场可能会过热，而后迅速出现调转，这将导致投资收益飙升，进而造成放贷中止。斯洛克说：“橡皮筋现在越绷越紧了。”
理论上讲，金融环境应成为连接美联储的货币政策与实体经济的导管。当美联储提高短期利率时，长期利率也应该上升，金融环境应随之收紧。
但事实是，央行和华尔街当前在背道而驰。这表明美联储对美国经济的影响力是有限的。如果这种局面持续下去的话，那将促使美联储调整策略。如果你的舞伴不配合，你可能要把舞伴抱得更紧些了。
目前说美联储会在原计划基础上加大加息力度还为时尚早。尽管如此，哈佛大学经济学家、联储银行前行长杰里米·斯坦表示，由于三次加息后金融环境仍非常宽松，美联储放弃原计划继续加息的可能性较小，即便当前面临低通胀。
市场当前可能低估了美联储继续按照其声明的年内再加息两次的路径行事的意愿。就美联储是否会在年内继续进行一次以上的加息操作这一问题，投资者们普遍存在分歧。
美联储官员强调，政策举措传导到市场以及更广泛的经济领域要假以时日。这个时间差使得他们很难完美地设定金融环境，进而引发美联储可能反应过度的风险。
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