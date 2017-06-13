女子网上购物无法下单，只因给过差评被店家屏蔽

“在一家店挑了很久的衣服，好不容易凑齐了，却发现下不了单，咨询商家才知道，因为自己好评率太低，这个理由怎么让人信服？”日前，市民刘女士来电反映，她在淘宝一家店铺下单之后，却无法完成付款，最后还被关闭了交易。对方给出的答复是：好评率达到98%，才能在该店铺下单。
“我又不是在这家店铺给的差评，为什么限制我在这家店铺下单呢？如果给了差评就不能下单，以后逛淘宝谁还敢给差评呢？”刘女士说，她之前有一次购买多肉植物时，确实给出过差评，但是事出有因，因此而被其他店铺拒之门外，让她很不理解。
12日，记者在刘女士提及的“自然而蓝In Blue独立设计”店面看到，这是一家有着54.9万粉丝数的店铺，进店须知中写明，下不了单，付不了款的原因包括5种情况，其中包括曾经在店铺里给过中评或者差评，则被列为店铺黑名单；退货次数超过限制，也被列为店铺黑名单；收到或者发出好评率较低，就会被软件拦截。
随后，记者尝试在该店铺下单也受阻，原因是好评率只有97%。“我们这样的设置是商家基于自我保护的一种方式，没有恶意，希望大家不要介意。”客服称，买家在选择店铺的同时，卖家也在选择，这是一个双向的事情，所以店铺设置了门槛，建议记者换号试试。
无独有偶，市民赵先生此前在淘宝一家店铺下单之后，因对方客服一直不在线，想给差评却没有找到评价页面。“我从中公教育旗舰店买了两套书，让对方开发票，快两个月都没动静，而且客服一直不在线，总是自动回复。”市民赵先生说，每次找客服人员沟通发票问题，对方都是回复：“在的呢，有什么可以帮助您的呢？”却不解决实际问题，赵先生十分气恼，想给对方差评，却发现找不到评价的选项了。
据记者了解，部分网店都有第三方系统，可以自动屏蔽差评买家、零信誉买家、职业差评师，造成被屏蔽者无法付款并自动关闭交易。这个系统只有卖家账号可以使用，可以设定不同参数，例如买家信誉值、买家好评率、半年内曾经给我的中差评数、买家一年内给出的总评价数等多个选项，卖家可以自行设置“门槛”来屏蔽相应买家。这个门槛意味着，20单里只要有1单是差评或中评，就无法在设定了相同规则的店铺里下单。
他们该软件还特别提示，如遇到买家被屏蔽而投诉，就直接回复：“卖家可以自行根据自己对买家‘善意’与否的判断来决定是否继续交易，引用的规则来自于淘宝对用户的公告。”
淘宝对此的说法是“等同于买家和卖家彼此挑选”。淘宝客服人员称：“好评率是根据您往日给出卖家的评价计算的，淘宝没有这个规定，只是部分商家那边屏蔽。”该客服人员表示，好评率是淘宝计算的，但是门槛是商家设定的，只是部分商家不愿意接受消费者的监督与评价。她还说，好评率一直都是存在的，就像买家可以看到卖家评分与级别一样，等同于买家和卖家可以彼此挑选。
如果给过差评就不能购买商品或者直接不能评价所购商品，从此淘宝无差评，买家的利益如何保障？
有网友认为这是双向选择，没毛病。但假设一个诚实的买家遇到不好的商家或商品而给差评，如果就因为这次经历就拒绝这个人在具有同样规则的其他店铺购物，合理吗?
对此，你怎么看？
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