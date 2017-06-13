美国大选期间，剑桥分析公司曾向特朗普团队出售其服务。该公司建立了一个庞大的美国人信息库，善于利用选民的个人资料分析选民性格，进而推断选民的政治倾向。
公司首席执行官尼克斯介绍，其将大数据用于政治目的，利用心理测量技术在脸书等社交网络上识别目标人群，按性格类型细化分类，再利用其他变量进一步分类，然后有针对性地对不同人群投放不同的广告信息，以影响他们的选票去向。尼克斯指出，他们目前的模型可以预测美国每一个成年人的性格特质。
大数据、人工智能和策略师设计并操控的测算方法已经让我们的世界陷入“圆形监狱”——创建于19世纪初的“全景敞式建筑”，狱监不必走动便将每一名囚犯的动静尽收眼底。而21世纪的“看守人”可向我们投放托斯卡纳旅游广告，仅仅因为我们在谷歌上搜索过“意大利”，或在亚马逊上买过有关佛罗伦萨的书籍。
不仅如此，他们还将行为科学研究用于影响人类存在弊端的、不理性的决策方式，从而潜移默化地将选民推向某位候选人。
令人毛骨悚然的一点是，机器比我们更了解自己。在不久的将来，机器可能会推送出一位人工智能总统。
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