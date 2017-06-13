德国新闻电视频道网站5月30日发表题为《欧洲独立之路还很远》的文章称，德国总理默克尔称欧洲人必须把命运掌握在自己手中，这被认为是对特朗普的警告，但欧洲建设自己的防卫力量还有很长的路要走。
文章称，总理女士在慕尼黑发表讲话时说：“我们可以完全依赖别人的日子在某种程度上已经结束。我在过去几天里体会到了这一点。”。她以此回应唐纳德·特朗普访问布鲁塞尔北约总部和参加意大利西西里岛陶尔米纳七国集团峰会期间的讲话。默克尔说：“我们欧洲人必须真的把我们的命运掌握在自己手中。”
《纽约时报》评论说，“跨大西洋关系可能出现地震位移”。曾给美国前总统小布什写过讲稿的戴维·弗鲁姆写道：“旧秩序结束了。”
文章称，这一切听起来仿佛是柏林终于和华盛顿脱离关系。但如果涉及防务，却不是这样。默克尔的讲话异常严厉，因此会被人们记住。但她的讲话最终可能更多是对一个早在特朗普上台之前就开始的且将持续很长时间的过程起到推动作用。
从几十年前起就存在建设一支欧洲军队的想法。但这个古老的想法很难实现，即便在特朗普访欧引发轰动后也不是一个被认真讨论的议题。自2007年《里斯本条约》签署以来，欧盟在军事问题上加强联合的努力被更多地描述为共同安全和防务政策。但建设欧洲军队的中间步骤也没有取得很大进步——尽管伊斯兰恐怖主义威胁日益严重，尽管北约怀疑论者当选为美国总统。
文章称，没有哪个政策领域的欧洲一体化进展像防务领域那样缓慢——因为成员国在这个领域坚持自己的主权。根据欧盟的一项调查，欧洲的防务支出虽然约占美国防务预算的一半，但战斗力却只有美国的十分之一。那主要因为欧洲人协调不力。人们往往提到“非一体化成本”。美国的步兵有一种战车，而欧盟有19种。美国有3种不同的空对空导弹系统，欧盟有13种。这样的例子还有一些。尽管如此，一些国家仍未放弃抵制加强合作。
一些中东欧国家认为，只有北约能够保护它们。英国也被视为刹车者。当英国人去年决定退出欧盟时，似乎出现了终于可以向前迈进的机会。
在去年9月的布拉迪斯拉发欧盟峰会和12月的欧洲理事会上，欧盟启动了一系列改革，其中包括设立共同防务基金并建立共同欧盟任务总部。欧盟计划设立的任务总部本来应该在今年6月投入运行。但英国人在两周前的欧盟国防部长会议上用否决权终止了这一步骤。欧盟在防务问题上把命运掌握在自己手中似乎还是很遥远的事情。
德国绿党防务专家托比亚斯·林德纳认为，欧盟成员国加强合作不仅因为目前华盛顿缺乏可靠性而值得追求。他说：“尤其在和平使命、民用工具和发展政策等领域的融合，欧盟比北约有优势。那意味着，欧洲加强合作会带来真正的增值。”林德纳希望，目前欧洲讨论的步骤在中期能够成为欧盟共同安全政策的胚芽。但他认为，建立欧洲军队不是未来十年的议题。
文章称，甚至在美国国家安全局窃听事件中都没有怀疑跨大西洋关系的默克尔总理现在变得如此立场明确，令人很惊讶——尤其鉴于人们显然预见不到欧洲真能把命运掌握在自己手中这一事实。林德纳说：“我认为，默克尔的讲话既是啤酒帐篷里的竞选演说，也是向美国发出的警报。特朗普在布鲁塞尔和西西里岛上的行为是明显侮辱美国的欧洲伙伴。”但特朗普可能根本听不到默克尔发出的警报。
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