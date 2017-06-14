遵义同俄开展红色旅游合作 俄接待中国游客存六大不足

俄媒称，在贵州出席中俄合作·遵义·红色旅游国际对话的俄方代表团同中方签署了中俄地方政府及旅游协会开展合作的两份协议。
据塔斯社6月11日报道称，其中一份协议是俄罗斯“世界无国界”旅游协会与遵义市旅游发展委员会签署的，另一份则是遵义市汇川区人民政府与俄罗斯乌里扬诺夫斯克州旅游署签署的。
乌里扬诺夫斯克州旅游署署长斯科罗莫洛娃说：“我们视该协议为双边合作的起点，据我所知，遵义刚刚开始进入海外市场，接入国际水准，需要可靠的伙伴。我认为，我们可以从交流游客接待、旅游规划及发展方面的经验着手，未来实现客流互通。”
2004年，中国政府正式启动了《2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要》，以在全国打造百个“红色旅游经典景区”，配套完善30条“红色旅游精品线路”。游客们可以前往昔日的根据地，追寻中国共产党领导人民在革命和战争时期立下丰功伟绩的足迹，造访最重要革命事件的发生地。
报道称，近年来，中国游客对俄罗斯境内的红色旅游产生了日益浓厚的兴趣，主要跟苏联时期相关，尤其是列宁。发展红色旅游，自然离不开造访这位世界无产阶级革命领袖生前居住、战斗和工作过的城市，即喀山、莫斯科、圣彼得堡及其家乡乌里扬诺夫斯克。
塔斯社6月11日报道还称，俄罗斯国内及入境旅游协会会长弗拉基米尔·沙罗夫指出，目前俄方在接待赴俄进行红色旅游的游客方面存在6大问题，即航空运力、旅行品质、地面交通、导游素质、购物和签证办理。
他强调：“航空运力方面的问题非常严重。令人遗憾的是，目前并没有能够确保运送中国游客的航空公司，所有问题在旅游季之前才仓促敲定，令俄罗斯旅游公司无法对游客数量作出准确评估，从而妨碍了酒店预订等环节。”
报道称，在旅行品质保障方面也存在一定隐忧。正如沙罗夫所说，中国游客所期盼的旅行标准正在不断提升，“至少从目前来看，今年70%的中国游客希望安排四星级酒店、25%的人愿意入住三星级酒店，其余人则要求下榻五星级酒店”。
另一明显的短板是旅游巴士，因为需要在地方公路上行驶且时常经过偏远地区、日行驶里程在200公里至300公里左右，所以至少应当配备高质量的空调客车，车龄不能超过5年，但现有车辆的状况不容乐观。
随行导游的问题同样相当突出，由于中方通常会使用本国导游，令旅行的质量下降。中国游客在购物时，多半会被导游引至中国人开设的商店，虽然出售的是俄罗斯商品。综合统计显示，在赴俄的境外游客中，中国游客贡献的旅游收入仅列第11位。然而，提高相关指标并非易事。
报道称，最后一大障碍在俄罗斯旅游行业中可谓普遍存在，即签证办理缺乏透明度。
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