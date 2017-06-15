利比亚走私市场规模庞大

【埃菲社的黎波里6月13日电】在利比亚，包括从石油、食品、汽车到武器和人口在内的各种走私已成为很多家庭乃至整个部落几代人的生活方式。距离的黎波里65公里的沿海城市塞卜拉泰的市长哈桑·塔瓦迪此前接受埃菲社记者采访时曾绝望地表示，利比亚的政局不稳和经济危机使数十个机会主义企业家加入到走私的队伍中。塔瓦迪呼吁人们劝阻儿童进入目前在利比亚极为猖獗的走私行当。
很多部落里的各个氏族会分别负责不同的走私类别，有的走私武器，有的贩卖人口，有的则走私燃料。根据非政府组织的数据，以利比亚沿海为起点向欧洲贩卖人口的非法营生在2015年产生的交易额在2.55亿至3.23亿美元之间。
这一年抵达意大利的12.3万难民中多数来自利比亚。2016年，这一数字上升至18.2万。意大利官方统计报告称，今年截至5月底的这一数字已超过6万，比去年同期增长29％。
去年，利比亚海岸警卫队营救和拦截了超过1.4万难民。另据利比亚安全部门消息人士向埃菲尔社表示，尽管没有确切证据，担有理由相信“伊斯兰马格里布基地组织”是利比亚南部石油和燃料走私猖獗的一大幕后黑手。
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