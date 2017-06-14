约瑟夫·奈：一带一路”展现中国宏大目标

世界报业辛迪加网站6月12日刊发美国哈佛大学教授约瑟夫·奈的文章称，“一带一路”倡议旨在通过从中国到欧洲、同时延伸到东南亚和东非的基础设施投资项目实现欧亚贯通，带动沿线国家经济发展的同时也满足中国的发展需要。
上个月，在北京召开了“一带一路”国际合作高峰论坛，中国领导人把中国的“一带一路”倡议称为“世纪工程”。
文章称，中国2013年宣布的这一倡议旨在通过从中国到欧洲、同时延伸到东南亚和东非的基础设施投资项目实现欧亚贯通，是一项宏大战略。
文章称，“一带一路”倡议将为发展中国家提供急需的高速公路、铁路、管道、港口以及发电厂。它还将鼓励中国公司增加在欧洲港口和铁路的投资。“一带”将包括一个连通中亚的庞大的高速公路和铁路网，“一路”则涵盖了亚欧之间一系列的海上航道和港口。
文章称，马可·波罗会感到骄傲的。如果中国选择用其多余的财政储备来建造基础设施帮助发展中国家并加强国际贸易，那它就真的是在提供一项全球公共产品。
文章称，中国并不是单纯为了做慈善。将中国庞大的外汇资产从低收益率的美国国债重新分配到高收益率的基础设施投资上是讲得通的，同时这还能给中国产品开发替代市场。在中国的钢铁和水泥厂产能过剩的情况下，中国的建筑公司将从这些新的投资中获利。而且，随着中国的制造业向交通不太方便的省份转移，改善与国际市场的基础设施联通也符合中国的发展需要。
文章称，对美国来说也应该欢迎中国的“一带一路”倡议。正如曾担任美国贸易代表和世界银行行长的罗伯特·佐利克所说，如果崛起的中国为全球贡献公共产品，那美国就应该鼓励中国成为“利益攸关方”。
虽然“一带一路”会让中国在地缘政治上有得有失，但它不太可能像一些分析人士所说的那样成为大战略的游戏规则改变者。一个更难的问题是美国是否能实现自己的目标。
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