中纪委罕见披露经济数据造假

中纪委在批评吉林和内蒙古地方官员存在的问题时指出，两省的一些地区或企业有数据造假行为。
据英国《金融时报》6月13日报道，中国反腐监督机构披露又有两个北方省份经济数据造假。
中纪委在批评吉林和内蒙古地方官员存在的问题时指出，两省的一些地区或企业有数据造假行为。它没有提供细节，也没有说明涉及什么时期。吉林是中国的粮食主产区，而内蒙古拥有丰富的煤炭资源。
“在中国，过去人们没有把虚假数据太当一回事，”德国商业银行在新加坡的经济学家周浩表示。他补充说，由中纪委在通告中批评虚假数据意味着，数据造假现在可能被视为违反党纪。“这在政治上是一个强大的信号。”
报道称，今年早些时候，地处东北、与吉林和内蒙古接壤的辽宁省被曝至少五年经济数据造假。
报道称，尽管中国的官方经济增长率从2012年至2016年有所放缓，但迹象显示，中国北方和东北地区的压力大得多。最说明问题的是，随着年轻人到其他地方找工作，包括吉林和辽宁在内的东北近年出现人口流失。
然而，煤炭和其他大宗商品的价格在过去一年里有所回升。中国北方地方经济由此出现的起色，应该能使官方数据更易于符合实际情况。
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