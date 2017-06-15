美式自由引发中国民众质疑

香港《南华早报》网站6月12日刊发题为《特朗普和科米的对决如何加剧中国对美式自由的嘲讽》的文章称，目前的华盛顿受困于政治两极化已经持续了一段时间，但中国人对美式自由缺乏热情还有其他影响因素，比如中国已经用自身经济地位的快速提升推翻了某些美式论调。
文章称，有消息披露，特朗普曾努力终止美国联邦调查局对其团队成员和可能试图左右那场总统选举的俄罗斯人之间关系的调查。马里兰大学的中国留学生因颂扬美式自由的优点而受到同胞的抨击。直接将这两件事联系在一起可能有些牵强，但这二者之间确实存在一定关联。
特朗普总统说，他将时任联邦调查局局长詹姆斯·科米解职是因为科米的调查让他感到困扰。有人指控称，特朗普曾努力终止对美国前国家安全事务助理迈克尔·弗林的调查，科米在参议院某个专门小组前的证词披露了与此相关的更多细节。
文章称，目前，没有哪个美国人能够断定特朗普受到指控的这种行为是属于妨碍司法（可能引发弹劾），还是会导致对他的司法审判。
但对许多被灌输美国法治以及没有哪个美国人能够凌驾于法律之上等信息的中国人而言，特朗普的承认和科米的证词就是一个明显有人凌驾于法律之上的案例。
然而，对那些已经看到美国政治中诸多矛盾的人来说，正在华盛顿上演的这出闹剧是一种自私的辩护。
文章称，中国年轻人不会仅仅因为特朗普任期内各种令人难堪的状况就厌恶美国。更确切地说，特朗普之所以能成为总统，正是已经损害了华盛顿施政能力的政治两极化的结果。这种状况已经存在了一段时间。
在早些时候的美国政治中，华盛顿努力作出妥协，以应对美国一些最大的挑战。这带来了一些具有持久影响力的两党合作成果，比如：二战后支持西欧经济复苏的马歇尔计划；1964年民权法案——由民主党主导；1983年的社保改革——由共和党主导；由民主党总统比尔·克林顿在1996年主导的社会福利改革。现在，这些能够体现美国政治制度正当性的例子已经消失不见。
文章称，当美国在2008年面对经济崩溃的前景时，一份大多数经济学家赞同的经济支出法案仅以微弱优势获得通过——因为只能说服3名共和党人支持这一法案。
华盛顿已经为极端的意识形态两极化所困。但就对美式自由缺乏热情而言，背后还有其他影响因素。
文章称，对于那些被告知美国代表着自由的外部人士来说，谈及对华盛顿政治的印象，冷嘲热讽是可以预见的。
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