法国《回声报》6月12日发表题为《为什么中国填补不了特朗普留下的真空？》的文章称，美国领导地位的终结并不一定就预示着中国领导的到来。中国目前的重点依然是国内发展，它继续坚持自己的议事日程，拒绝把自己的手脚与过于受限制的国际协议捆绑在一起。
文章称，埃马纽埃尔·马克龙在西西里岛陶尔米纳七国集团峰会期间不得不接受这样的事实，就是“现在，中国领导”。
文章称，聚集在特朗普周围的全球最富裕国家的国家元首和政府首脑曾不顾一切地试图说服美国总统不要放弃巴黎气候协定。法国总统提出论据证明，气候变化是真实的。德国总理默克尔指出美国退出会让中国行动完全自由。然而，当大家都明白特朗普不会改变立场时，马克龙从中得出结论认为，“现在，中国领导”。
虽然特朗普希望因此“将强盛归于美国”，但他更主要的是把展现自己是世界头号负责任大国的唯一机会留给了中国。这并不是这位美国总统送给中国的第一个礼物。特朗普1月退出了旨在孤立中国的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），进而放弃多边主义。他还多次批评世界贸易组织和北约，甚至拒绝向其盟友重申美国要保护它们的承诺。
文章称，对于全力重塑其形象、扩大其影响力和把自己当成稳定力量的中国来说，面对一个不可预测的美国总统和退缩的美国，每一次的机会都显得过于好了。从这一点来看，特朗普是加速中国与世界舞台一体化的一个因素。随着这个国家成为全球第二大经济体，这种一体化已经很令人瞩目了。
文章称，即便如此，认为这个亚洲大国能够担负起美国所放弃的领导责任似乎也不太现实。欧洲对外关系委员会研究员弗朗索瓦·戈德芒认为：“中国将会继续其选择性的方法，从而决定在哪里进退。”
文章称，中国已成为联合国执著的捍卫者，更积极地参加各种维和行动。但北京继续坚持自己的议事日程，拒绝把自己的手脚与过于受限制的国际协议捆绑在一起。用来弥补由美国造成真空的中欧合作前景也不会很快变得明朗。
文章称，中国将其国际抱负纳入长远规划。它目前的重点依然是国内发展，尤其是维持足够有力的经济增长。美国领导地位的终结并不一定就预示着中国领导的到来。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost