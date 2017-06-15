英法欲联手加强网络反恐

【美联社伦敦6月12日电】英国和法国计划采取更严厉措施解决网络激进化的问题，两国于周一宣布采取新的联合行动，防止互联网成为恐怖分子的安全港湾。这一合作是在周二与法国总统马克龙举行反恐对话前公布的，合作内容包括探索如果科技公司不删除特定内容，则要求其承担新的法律责任的可能性。
英国首相梅在会议开始前说：“对恐怖主义的谴责以及摧毁这一邪恶的承诺让我们团结在一起。”梅一直敦促科技公司采取更多行动阻止恐怖主义内容在网络上的传播。在伦敦袭击事件之后的演讲中，她坚称：“我们不能让这种思想拥有其滋生所需的安全港湾。然而，这正是互联网——以及提供互联网服务的大公司——所提供的”。
但是，科技专家想知道，还能提出什么规定，因为英国的法律已经是最严厉的了。当局甚至有权依法查看每一位英国公民的上网记录。相关法律还要求电信公司保留所有用户的网络活动记录至少一年，并创建个人信息数据库，而科技公司担心这些个人信息很容易被泄露以及被黑客窃取。人权观察组织互联网与人权问题资深研究员辛西娅·黄（音）说，每个人都不应该对智能手机和社交媒体被用于恐袭中感到意外，因为它们是“现代生活的工具”。她说，似乎并不是科技公司不愿意帮忙。
“并不是它们什么都没做......问题在于其绝对规模——每分钟都有成百上千小时的视频发布出来。”她说。还有一部分问题在于，没有人确定英国首相想要找的是什么。审查在任何背景下都是一个充满不愉快的问题。与其拿科技公司开刀，更合理的做法是与它们合作，支持它们研发应对恐怖主义的工具。毕竟，是科技公司和学者们在引领对抗网络激进化的行动。
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