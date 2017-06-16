伦敦大火“烧伤”特蕾莎·梅

【德国《法兰克福汇报》网站6月14日报道】伦敦发生严重火灾后，首相特蕾莎·梅发誓进行“彻底调查”。她在周三晚间说，如果从火灾彻调查中得出结论，将立即采取行动。她对火灾造成惨重人员伤亡感到非常难过。
救援人员说，截至周三晚间，至少有79人在医院接受治疗，其中18人情况危急。警方说，救援行动将持续数天。火灾原因目前还不清楚。伦敦警察局接受询问时回答说，火灾原因不涉及恐怖袭击。
【埃菲社伦敦6月14日】英国政府14日宣布将对与发生火灾的格伦费尔大楼类似的塔楼建筑进行全面排查，以免悲剧重演。
失火大楼位于伦敦西部北肯辛顿，建于1974年，包括120套公寓，曾于2016年进行过整修。有逃生者认为，整修时使用的墙体材料助长火势，是大火在短时间内迅速蔓延的重要原因。英国官员表示，在伦敦发生火灾之后，英国各地政府和消防部门都要对进行过类似整修的建筑进行安全评估，确保不再发生这样的悲剧。
【法新社伦敦6月14日电】英国首相特雷莎•梅本来正忙于谈判，希望重新获得议会的绝对多数，但伦敦发生的一起致命火灾拖延了谈判进程。
梅不得不向北爱尔兰小党民主统一党献殷勤，后者的10名议员能够让她达到控制议会所必需的席位。据民主统一党发言人称，讨论“仍在继续，但伦敦大火很有可能产生影响”。伦敦警察局周四在电视声明中说，已确认至少17人在格伦费尔大楼火灾中身亡。
政府作风遭批
【美国《纽约时报》网站6月14日报道】题:从伦敦大火可以看出英国人为何不相信制度
火灾发生后不久就传出消息，格伦费尔大楼内的居民此前曾对这栋大搂的消防安全提出过质疑。一个名为“格伦费尔行动组织”的社团体曾就他们对肯辛顿与切尔西出租管理公司的不满发表过一系列博客文章。2016年11月的一篇文章的标题一针见血:“肯辛顿与切尔西出租管理公司：玩火”，并尖锐地表示“只有一次灾难性事件才会暴露我们房东的不称职与办事不力”。该组织对于消防安全的不满可以追溯至2013年。
地方当局到底有没有听取这些警告并采取行动，日后会展开调査。据说，当地政府的确做了一件事，那就是让其内部律师在2013年向博客作者发了一封信，称作者涉嫌诽谤和骚扰，要求撤掉一些博文。负责管理格伦费尔大褛的公司是非营利性质的，从理论上说，是由它在伦敦管理的成千上万建筑物的居民来负责运作并为他们自身服务。
但是该公司15名董事会成员中，只有8人为居民(其他7人为市政部门指定或者独立人选)，而维修和维护业务被外包给另一家私人企业。市政部门，也就是建筑物的最终所有人与负责管理的企业有着密切的关系，格伦费尔行动组织认为，这种关系造成了民众的呼声无法得到回应。该组织说，居民的担心长期被忽视和压制。
在英国，民众与决策者进行有意义的接触的机会并不多。政府部门的态度往往是带有家长式作风的“我们对情况最了解，”就连最基本的信息也只能依据《信息自由法》进行查询后才能获得。在2005年，也就是《信息自由法》生效之前，向公众透露消防检查报告的内容是非法的。
灾难原因多重
【美国趣味科学网站6月14日报道】人们现在都在问，格伦费尔大楼这场火为何烧得这样快，而且居民为何如此难以逃脱。从工程学的角度而言，这栋24层塔楼的许多因素或许对大火的蔓延速度之快与火势之猛起到了推波助澜的作用。
目前，世界各地大部分工程建设指导手册都包含着关于消防安全的具体设计要求，如逃生通道、防火隔断以及结构防火设计等。但是格伦费尔大楼是在1974年建造的。当时，这方面的规定不像现在这样明确和完善。从2016年11月发表的一篇博客文章可以清楚地看出，这座大楼内的居民对消防逃生通道感到不满，从设计图来看，这栋楼只有一处用来逃生的楼梯。
另一个关键是正确设计防火隔断，从而阻止大火迅速蔓延。这需要在建筑内设置障碍，比如防火门和防火墙，从而将火情限制在某个区域或者至少放慢火势蔓延速度。英国议会曾建议全国各地的塔楼安装自动喷水消防系统，不过不清楚格伦费尔大楼是否有这样的消防措施。
每栋楼的火灾风险级别也与它的结构设计有关，也就是其材料的耐火性。据报道，格伦费尔大楼主体结构部件主要是混凝土材质，这种材料的耐火级别很高。2016年格伦费尔大楼进行了翻新，加装保护层是其中一项内容。用作保护层的材料主要是铝，不防火。不仅如此，铝具有很强的热传导性，因此保护层本身很快会变热，并无法防止火势从一个窗口蔓延到另一个窗口、从一个楼层蔓延到另一个楼层。
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