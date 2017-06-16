特朗普被调查是否曾妨碍司法

【美国《华盛顿邮报》网站6月14日报道】题：官员说特别检察官将调查特朗普可能的妨碍司法行为
政府官员表示，主持调查俄罗斯在2016年美国大选中所扮演角色的特别检察官将对一些髙级情报官员进行询问，如今这个范围正在扩大的调查包括查出总统特朗普是否曾试图干预司法。特别检察官罗伯特•米勒调查特朗普行为的举动标志着联邦调查局(FBI)持续近一年的调查迎来一个重大转折点，直到不久前这项调查的重点还放在俄罗斯是否干预美国大选，以及特朗普竞选团队是否与克里姆林宫有任何勾结上面。有官员说，调查人员还在寻找特朗普团队成员可能的金融犯罪证据。
特朗普曾在今年1月获得时任FBI局长詹姆斯•科米的私下保证，不会对特朗普本人进行调查。官员说，在科米遭解职后，情况很快发生了变化。五位要求匿名的政府官员说，现任国家情报总监丹尼尔•科茨、国家安全局局校迈克•罗杰斯和最近离职的罗杰斯的副手理查德•莱吉特都同意最早在本周接受米勒手下调查人员的问询。此项调查活动一直在秘密进行，目前还不清楚FBI已经询问了多少人。
国家安全局在一份声明中说，将“完全配合特别检察官的工作”，但拒绝进一步评论。据了解内情的消息人士透露，对总统可能妨碍司法的调查在科米5月9日遭解职后数天内就开始了。米勒的办公室接过了此项工作，与一些情报官员的初步问询安排显示，他的团队正在积极寻找政府内部和外部的潜在证人。然而，即使找到确凿证据，调查特朗普可能犯罪行为也是一件十分复杂的事情。司法部早就表态，起诉一位现任总统并不恰当。有专家说，相关责任将转移到国会，由国会审查犯罪证据，然后决定引起米勒注意的一事件是3月22日科茨对同事说，特朗普要劝说科米，让FBI停止调查前国家安全顾问弗林。
一两天后，特朗普又分别打电话给科茨和罗杰斯，要求他们公开声明特朗普竞选团队没有跟俄罗勾结。两人都拒绝了特朗普的要求。
【路透社华盛顿6月15日电】美国总统特朗普今天早晨在推特上愤怒发文，因为有报道称，特别检察官正对他可能妨碍司法展开调查。特朗普在推持上写道:“他们编造了与俄罗斯人勾结的谎言，结果找不到证据，现在又试图朝妨碍司法下手。真好。”
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