新加坡“第一家族”内斗 或威胁李光耀治国信条

英媒称，新加坡李家兄妹内斗的爆发，不仅危及新加坡第一家庭的声誉，而且影响到了李光耀生前珍视的建国精神。
据英国《金融时报》网站6月15日文章，新加坡的战后经济奇迹建立在两条神圣的原则之上：社会中的唯才是用和政府中的家长式统治。新加坡开国元勋李光耀把这个城邦从一个缺乏自然资源、民族分歧严重的落后热带港口，打造为一个光彩夺目的第一世界大都市，在此过程中，他一直强调前一条原则，并践行后一条原则。
报道称，在李光耀逝世后两年，这场让他的长子、新加坡总理李显龙与妹妹和弟弟对立的家族内斗的爆发，不仅危及新加坡第一家庭的声誉，还危及李光耀生前珍视的建国精神。
这场斗争涉及李显龙的妹妹李玮玲和弟弟李显扬6月14日发表的一则不同寻常的公开声明。姐弟俩在声明中称，他们担心，在父亲逝世后，“国家机关被用来”针对他们。
报道称，李光耀生前希望在他逝世后拆除其住所，李氏姐弟俩指责哥哥李显龙违背了父亲的遗愿，并指责李显龙有扶植其子李鸿毅的政治野心。李鸿毅是新加坡一政府机构的顾问。
李显龙6月14日否认了这些指控，但是在新加坡的背景下，有关这位新加坡总理缺乏孝心、在他治下国家实施高压、他在儿子身上可能不会应用唯才是用标准的指责，是极为不利的。
报道称，李光耀生前实施了坚定的家长式统治。李光耀还坚持唯才是用，这条标准不仅适用于竞争高度激烈的学校和高福利的公务员体系，它还是新加坡处理种族关系的框架——这与邻国马来西亚形成鲜明对比，后者为占人口多数的马来人提供优待。
但李显龙的妹妹和弟弟声称，他没有拆除李光耀的故居——位于乌节地区的一栋平房——是因为“李显龙的政治权力与他身为李光耀之子的身份有关。因此，他有极大动机保留李光耀故居，以继承他的公信力”。
报道称，上述指控以及关于李显龙有扶植儿子李鸿毅的政治野心的指控，都违背了新加坡的唯才是用信条。
在最初的回应中，李显龙表示：“我会继续尽我全力无愧于父母，与此同时，也会继续竭尽所能忠诚地为新加坡服务，特别是坚持唯才是用，而这是我们社会的基本价值观。”
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