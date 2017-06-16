男子花7000元网购麻辣小龙虾反获10倍赔偿，咋回事？

武汉一男子在网上购买了200袋成都产的麻辣小龙虾，花费7000余元。货到后发现生产厂家不具有生产麻辣小龙虾的资质，将商家告上法庭。法院一审判商家退款7760元，并支付货款10倍赔偿金77600元。
当事人柯某向法院诉称，去年3月，先后在网上购买200袋成都产的麻辣小龙虾，花费7000余元。货到发现，小龙虾食品包装上的食品生产许可证类别为卤肉制品。柯某怀疑上述产品存在质量问题，向当地食药监部门反映，食药监部门答复，该企业只具有腌腊肉制品、酱卤肉制品两款产品的生产资质，不具备麻辣小龙虾的生产资质。
去年9月，柯某将该产品的销售商家告上法庭，要求退货和十倍赔偿。
庭审时，销售商家辩称，他们公司共经营酱卤肉、水产品、豆制品3个生产厂家，当时准备在一家生产厂家生产小龙虾，发现该企业没有水产品生产资质，故换另外一家生产厂家生产，但是此时已经印制了那家没有水产品资质厂家的生产标签，在制作产品时误将该标签贴在产品上，导致产品标注的标签错误；对此事，作为销售商家愿意向消费者赔礼道歉。但是，他们认为柯某不是普通的消费者，不能适用消费者权益保护法。
昨日记者获悉，东湖新技术开发区法院审理此案认为，生产厂家不具有生产麻辣小龙虾的生产资质，违反了《食品生产许可管理办法》规定，因此要承担相应责任。
至于销售公司以柯某不是消费者为由提出抗辩，法院不予支持。根据是《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条：“因食品、药品质量问题发生纠纷，购买者向生产者、销售者主张权利，生产者、销售者以购买者明知是质量问题而依然购买为由进行抗辩的，人民法院不予支持”。
据此，法院判商家退款7760元，并支付货款10倍赔偿金77600元。
对此，你怎么看？
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost