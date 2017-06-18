美国军舰与集装箱船在日本近海相撞 7名舰上人员遗体寻获

据《华盛顿邮报》网引述美国国防部官员报道，美军驱逐舰与集装箱船相撞事件中失踪的7名美国海军已确认死亡，遗体被寻获。
17日凌晨，美军的宙斯盾驱逐舰菲茨杰拉德号（Fitzgerald）在横须贺西南方向约56海里处的东京湾水域与菲律宾登记集装箱船ACX水晶号（ACX Crystal）相撞。
美国海军方面指出，两船相撞使美军驱逐舰的水上和水下位置都遭受损害，导致舱内进水。此前报道指出，包括舰长在内的三名军人受伤，已送到横须贺基地进行救治。另外则有7人失踪。
7人遗体如今已在舰舱内的进水部位被寻获。
报道指出，美日官员均表示，对事故原因的调查仍在继续中。
负责操作集装箱船的日本邮船公司（Nippon Yusen K.K.）表示，其船上的20名船员全部安全。该公司也会配合调查。
菲茨杰拉德号近来曾与两个航空母舰打击群和日本海军军舰一同参加在日本海的演习。
前驱逐舰队长布莱恩·麦格拉斯（Bryan McGrath）说，美国海军的海上碰撞事件是非常罕见的，10年可能只会发生一、两次。
日本海事局官员指出，事发地点石廊崎海域及其周边的船舶往来非常频繁，每天平均有400艘船经过。此前也发生过船只相撞，但涉及军舰则比较罕见。
据《联合早报》指出，日本上次发生美军舰与民间船只相撞的事是在1994年，那起事故造成七名美军和一个日本船员受伤。
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