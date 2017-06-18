马拉维危机为美菲改善关系提供契机

虽然杜特尔特对奥巴马以及美国有诸多不满，但当菲律宾有迫切的需要时，其军方总会向美国寻求帮助。
杜特尔特本人也承认，这是事实。
据新加坡《星期天时报（The Sunday Times）》报道引述，杜特尔特说：“这真的是他们的情绪，我们的士兵相当亲美，这一点我无法否认。”
菲律宾军方已证实，美国特种部队参与了菲律宾南部城市马拉维的反恐作战，帮助菲律宾军方围剿占领该城市的武装分子。
四周前，500名向伊斯兰国组织（ISIS）宣誓效忠的马巫德（Maute）和阿布沙耶夫组织（Abu Sayyaf Group） 的武装分子占领了马拉维，试图将其变成ISIS的“省份”之一。
但是，菲律宾军方发言人艾雷拉（Jo-ar Herrera）表示美军仅是提供“技术支援”和“培训”、协助提供情报和寻找武装分子的行踪，并没有参与战斗。
报道指出，杜特尔特表示他并没有向美国寻求帮助，而是到美军人员到达马拉维之后才知晓该安排。杜特尔特表示，他不认为菲律宾军方需要美方的帮助，但还是感谢他们提供的协助。
《星期天时报》分析道，无论杜特尔特的个人情感如何，马拉维的武装冲突正迫使他重新调整对美国的态度。
杜特尔特此前也说，表示他的言论仅针对奥巴马，而非美国人民，并将特朗普称作是他的“朋友”。
事实上，杜特尔特在意的是华盛顿对其国内缉毒行动——杜特尔特政府的基石——的批评。而随着不太关注人权问题的特朗的上台，杜特尔特的反美言论也随之减少。同时，这种语调的弱化也是承认了菲律宾南部逐渐升级的极端穆斯林武装分子问题的严重性、以及菲律宾政府无法单独解决这个问题。
此前便有分析人员指出，马拉维的战斗正在激励不同的武装分子组织集合成一个忠诚于ISIS的新组织，而且可能对整个东南亚构成威胁。报道指出，印度尼西亚几乎所有省份都存在蛰伏细胞组织（sleeper cells），而一个华盛顿的智库便发现了至少20个与ISIS有联系的组织。
此外，马拉维的武装分子也非常善于利用社交媒体，与中东关系密切，并且寻求国土之外的、更加迅速和具有爆炸性的效果。
报道认为，面对这样的困境，美国——而不是中国或俄罗斯——是最能够帮得上杜特尔特的国家。
数十年的安全联系使菲律宾军方与美国关系紧密。而中国和俄罗斯都与菲律宾没有既有条约能使他们派遣军队到马拉维。
随着美国军方在马拉维的出现，菲律宾外交部长阿尔伯托·罗慕洛（Alberto Romulo）表示：“重启美菲关系的条件已存在。”
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