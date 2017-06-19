李光耀故居争议 李显龙向人民致歉

新加坡19日专电，新加坡总理李显龙今晚为他已故的父亲、建国总理李光耀故居争端造成新加坡声誉受损，向人民致歉。他说，由于这段时间以来和弟妹争论不休，如果父母仍健在，必定十分伤心。
李显龙今天晚间约7时30分针对欧思礼路38号发表声明。
他表示，原本盼能搁置争议，结束这场纠纷对民间造成的干扰，但这些指责是没有任何根据，政府不能置之不理，因此应该公开处理响应。
李显龙指出，过去一周，他的家事备受各界关注，与弟妹之间的纠纷不断曝光，已对民众造成困扰，这可能损害了国家的声誉，打击人民对政府的信心。
李显龙说，他深感内疚，“身为总理，我就此向国人道歉”。
李显龙说，虽曾想方设法尽力避免今天的局面，尝试私下化解弟妹的不满，但所提出的建议遭到拒绝，后来，他依合理的市价卖给弟弟李显扬，将所得全数捐做慈善。
李显龙认为，原以为能平息争议，未料，弟妹选择公开这起事件，做出各种严重的指责，诸如指责他利用职权影响由副总理张志贤领导的部长级委员会。这些指责不仅涉及家务事，也包括总理的职权及政府的威信。
李显龙并向新加坡人民保证，不会让这起事件影响他和内阁部长处理国事能力。尢其，身为人民的公仆，誓言要维护新加坡体制和政府的信誉，严守公私分明原则，决心弥补这起事件对新加坡造成的伤害。
欧思礼路38号是李光耀故居。李玮玲和李显扬日前指责，身为兄长的总理李显龙违背遗愿，意图保留父亲李光耀故居，为自己争取政治资本。
李显龙、李玮玲及李显扬均相继透过脸书发文声明立场或提出反驳论点。
由于这场风波持续发酵，新加坡媒体连日来高度关注欧思礼路38号故居是否拆留、遗嘱最终版本效力、部长级委员会等后续发展。（中央社）
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