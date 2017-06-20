特朗普应在非洲 “收复失地”

【美国《福布斯》杂志网站6月14日报道】中国在非洲的商业抱负咄咄逼人不是什么新闻，但是新的数字表明中国大获成功给犹豫不决的美国增加了风险。
安永会计师事务所最新报告显示，2016年，中国在非洲的外国直接投资顼目翻倍，项目价值为美国投资的10倍。而且中国商务部最近宣布2017年第一个季度中非贸易同比增长16.8%。这似乎述不够，上个月北京的一次峰会还拉拢非洲一些国家的领导人，承诺按照中国的“一带—路”计划将在基础设施和贸易方面达成广泛的协议。这一切相当于给下面这句话加个感叹号：在美非贸易与投资方面，美国必须加紧了。
遗憾地说，美国动作迟缓，尚未拿出—个严肃的对非经贸战略，而美国企业对在该地区做生意的风险总体来说依然估计过髙。相比之下，中国一直对该大陆奉行经过深思熟虑的接触和投资政策——而且在这一过程中正在收获令人羨慕的回报。对中国公民来说，也都直接和间接变成了大量的就业机会。
令人担忧的是，到目前为止，特朗普政府在朝着错误的方向前进。增加美国对非洲投资的政策信号再也没有了。更糟的是，特朗普总统正积极努力试图除掉推动严肃的经贸议程所需要的重要工具。虽然“预算战争”正在进行中，但是幸运的是，到目前为止，国会驳回了特朗普总统目光短浅的建议，即取消对美国海外私人投资公司和美国贸易和开发署的资助。这两个机构对于全球贸易和投资，尤其是对非洲的贸易和投资，都很重要。
要支持美国在非洲的企业并在与中国的竞争中获得胜利，应该加强这些和其他工具。特朗普政府仍然有机会在非洲推进严肃的经贸议程，但是我们到了一个拐点，过了这个拐点，收复失地将越来越困难。然而，能否抓住机会取决于美国企业对在非洲做生意的意愿和能力。现在还有时间改弦更张，如果不这么做，平庸的政策和受到削弱的工具来推动美国在非洲的投资，实质上构成了“中国优先”政策。
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