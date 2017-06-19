普京直播连线期待俄美正常化 称美国不是敌人

俄罗斯总统普京6月15日在电视直播节目“直接连线”中说，俄罗斯和美国都极其希望实现关系正常化。
据俄新社6月15日报道，他说：“俄国内有许多人非常尊重美国人民所取得的成就，希望我们两国关系最终进入正常状态。”
普京说，俄罗斯民众不认为美国是敌人。他说：“作为总统，我可以说懂得我国人民的想法。我们不认为美国是敌人。在两次世界大战中我们都是盟友。”
他说，舆论调查显示，美国国内有许多俄罗斯的朋友，但媒体的歇斯底里会影响美国人的想法。
另据俄新社6月15日报道，普京在“直接连线”节目中说，美国联邦调查局前局长科米偷录了与总统特朗普的谈话，与斯诺登没有区别。如果美国开始对科米进行迫害，俄准备向他提供避难。
普京还说，科米没能提供任何俄干预美大选的证据。
据俄新社6月15日报道称，普京在“直接连线”中说，美国认为其实施的对俄制裁导致俄国内生产总值降低了1%，令俄损失约500亿美元。
普京说：“这些外国制裁对我们有没有影响？是的，有影响。影响大不大？我认为不大。”
他说，制裁是一种相互伤害，联合国估计俄罗斯因制裁而遭受的损失达500亿至520亿美元，而制裁俄的国家也损失了1000亿美元。
普京说，美国参议院正试图毫无依据地扩大对俄制裁。他说：“这出于什么原因？为何凭空发起制裁？”
他强调：“这是美国不断持续的政治内斗的证明。”他说，当（某些国家）感受到俄罗斯的竞争时，就（对俄）实施制裁。
普京还强调，俄罗斯经济已经步入增长期，走出了衰退。
另据塔斯社6月15日报道称，普京总统在电视节目中透露，他的第二个外孙不久前已经降生，第一个外孙已经上了幼儿园。
普京不希望媒体和社会过多关注他的家人，并请求大家对此给予理解。他在回答一名观众有关他家人的问题时说：“我不希望他们像王子那样成长，而是希望他们像普通孩子那样长大，在孩子们当中进行正常交往……一旦我说出他们的名字、年龄，他们很快就会被认出来，从此不得安宁。这将有损孩子的成长……我的家人一切正常，我希望你能理解我的这一想法。”
普京还谈到了他的两个女儿。他说：“尽管有各种传言，但我的女儿们就在这里生活，在俄罗斯，在莫斯科，她们从事的是科研和教育工作，从未涉足政治。她们过着正常人的生活。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost