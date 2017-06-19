亮家伙！日刊公布自卫队16款主战武器性能及单价

日本《东洋经济》周刊5月13日一期刊发题为《陆海空自卫队主力兵器的价格与性能》的文章，作者为竹内修，《参考消息网》编译如下：
陆上自卫队装备
“鱼鹰”运输机 陆上自卫队新近采购的17架V-22“鱼鹰”运输机是不需要跑道可直接起飞降落并可在空中保持静止的一种倾转旋翼机，它兼具直升机与固定翼机的长处。V-22的最高时速可达565公里，比同等规模的直升机CH-46的时速高出一倍。并且，V-22的最大续航距离为3590公里，相当于CH-46续航距离（1110公里）的3倍以上。其主要用途为岛屿防御时运输人员及物资装备，有时也用于大规模灾害发生时的救灾等非军事用途。V-22的单价为97.7亿日元（1美元约合110日元）。
16式机动战车 针对岛屿防御和对付突发性游击打击而开发的装甲车。一般战车长途运输时需要拖车运送和铁路运输，但16式机动战车是轮式的，可在普通公路和高速公路上行使。其武器装备为105毫米炮，可轻松击毁周边国家所保有的几乎所有装甲车。单价约为7亿日元。
AAV7两栖突击战车 美国和韩国等许多国家的海军陆战队所使用的履带式装甲车。目前陆上自卫队在登陆作战时，使用橡皮艇，弱点是很难应对敌方攻击。AAV7虽然相比橡皮艇速度较低，但可保护装甲车内的队员。登陆后，装甲车上的机关枪还可对下车的队员进行掩护。另外，AAV7装甲车还可用于灾害救援等。单价7.7亿日元。
10式坦克 与中国和韩国的主力坦克相比要轻10吨，但拥有足够的攻击和防御能力及机动能力。并且，该战车的网络系统还可共享有关敌方的位置信息，比老式战车更有作战效率。根据2013年12月公布的的中期防卫力量整备计划，陆上自卫队的坦克主要部署在北海道与九州。轻型和机动能力较强的10式坦克估计将部署在距中国和朝鲜半岛较近的九州。单价12.5亿日元。
海上自卫队装备
出云级直升机驱逐舰 日本自卫队历史上最大规模的驱逐舰。武器装备只有自卫用防空导弹与机关炮，但可搭载反潜直升机等最多14架直升机，还可搭载“鱼鹰”运输机。出云级驱逐舰具有较高的飞机运用能力，它不仅可用于反潜作战，还可进行岛屿防御作战和大型灾害的救援。单价约1155亿日元。
金刚级驱逐舰及其改进型的爱宕级驱逐舰 不仅承担着护卫舰队的防空任务，在导弹防御方面也发挥着举足轻重的作用，它们可谓海上自卫队甚至是整个日本的最重要武器装备。金刚级驱逐舰和爱宕级驱逐舰所装备的“宙斯盾”武器系统可捕捉和追踪128个以上空中目标，对于判定为威胁度较高的10个以上目标，可实施同时打击。单价约1475亿日元。
苍龙级潜艇 由于采用了不依赖外部空气的斯特林闭循环推进系统，续航能力强且噪音小，不易被敌方发觉。从2015年度预算订货的第11艘该级潜艇开始，采用更易维护并使长时间高速潜航成为可能的锂离子电池组取代斯特林系统，潜艇能力有望进一步提高。单价约为547亿日元。
P-1巡逻机 它是世界上第一个采用光纤线传飞控系统（FBL）的飞机。由于采用喷气式发动机，比螺旋桨机的P-3C速度更快，能很快赶到目标海域。P-1还能发现敌方潜艇的鱼雷发射管开关的声音及操纵舵的操纵音。单价约175亿日元。
航空自卫队装备
F-35A战机 即将引进的这款战机具有较高的隐形性能，并且具有很强的网络战能力，其传感器融合技术可将高性能雷达和传感器等捕捉到的信息通过计算机综合处理后再把精确的情报信息提供给飞行员，另外F-35之间还可共享信息尤其敌方信息。单价约113亿日元。
F-15J/DJ战机 它是一款兼具速度与运动性的战机，现在仍是一线作战的制空战机，但自中国引进苏-30和韩国引进F-15的改进型机F-15K以来，F-15J/DJ的遏制力相对下降，因此航空自卫队正在对F-15J/DJ进行改进，装配更高性能的雷达及搭载射程更长的日本国产空空导弹。单价约100亿日元（采购期间20年的平均价格）。
F-2A战机 主要是为防空和打击敌方试图登陆时运输用的船只而开发的，搭载有4枚大型国产反舰导弹，是对舰攻击方面世界最为领先的战机。目前为应对周边国家空军力量的增强及当初没有设想到的岛屿防御任务，也正在进行紧急改装，以便搭载精密制导炸弹及空空导弹。单价约为119亿日元。
C-2运输机最新型运输机，装载货物量从C-1的约8吨一举提高到约30吨，甚至还可运输陆上自卫队的UH-60J型多用途直升机及96式轮式装甲车等大型货物。C-2的续航距离为搭载18吨货物的情况下约飞行8100公里。并且，由于C-2拥有较大的载货量，可在自卫队的海外派遣和灾害救援等方面发挥巨大作用。单价约184亿日元。
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