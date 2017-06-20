中国掀起“瑜伽热”：能与中国太极相媲美

印媒称，在联合国第三个瑜伽日前夕，中国沉浸在瑜伽热中。
据印度“雷迪夫”网站6月18日报道，起源于印度的瑜伽近几年在中国变得非常流行，与中国本土古老的健身武术——太极相媲美。
报道称，数以千计的中国人将参加在中国各地组织的大量活动。中国还支持印度向联合国申请把6月21日定为国际瑜伽日的行动，进而推动了数百家瑜伽俱乐部和瑜伽组织的发展。
报道称，中印合作创办的云南民族大学瑜伽学院是印度海外的第一所瑜伽学院，这所学院也举办一些瑜伽活动。
印度瑜伽高手曼莫汉·辛格·班达里说：“自联合国宣布瑜伽日以来，6月21日就成为中国所有大大小小城市的瑜伽节。”班达里和他的中国太太经营着一家瑜伽学校。
报道称，如今瑜伽已经变成一种潮流，人们在公园里练习。出生于印度里希盖什的班达里说：“每年的这个时候，中国各地免费教授瑜伽。”他的瑜伽学校在全国各地创办了多个瑜伽中心。
报道称，印度驻华使馆以及在上海和广州的领馆也将举办各种活动。最重要的活动将于6月20日在长城举行。印度驻华使馆说：“就印度瑜伽练习者的参与质量、中国各地举行瑜伽活动的数量和预计为中国瑜伽爱好者提供的服务而言，今年计划举行的一系列活动将达到新高度。”
报道称，这是印度使馆有史以来头一次同印度传统医学部和莫拉尔吉·德赛全国瑜伽研究所合作，邀请20名擅长表演高级瑜伽形式——“哈他瑜伽”的年轻瑜伽大使。这些年轻的瑜伽大使——年龄在22岁至30岁的10男10女将展示高级瑜伽技巧，用灵巧的姿态引发中国瑜伽爱好者的无限遐思。印度驻华使馆在一份声明中说，他们还将与被瑜伽吸引的中国年轻人直接接触。他们还将在广州举行的金砖国家运动会开幕式上进行专门的瑜伽表演。
报道称，几千人参加了印度驻上海领事馆在华东地区举办的揭幕活动。印度驻上海领事馆计划在12座城市举办12场活动，估计总共有2万瑜伽爱好者参加。官员说，与去年相比，参加活动的人数增加了一倍，年轻人表现出更大的热情。
报道称，印度驻广州领事馆将举办两个大型瑜伽节，来自印度的瑜伽大师将参加这些活动。
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