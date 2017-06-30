大数据表明：内地消费者网购港货成流行

香港一直是内地消费者的购物“天堂”。近日，国内在线电商京东集团发布的一项大数据调查显示，内地消费者网购港货的热情近年来持续增长。
此次大数据调查提取了消费者在2016年6月19日至2017年6月18日这一时间区段内的在线消费情况，并与前两年同一时间周期的数据作同比。
该数据显示，内地消费者2017年总体消费金额是2015年的2．3倍。其中，按消费金额计，2017年网购港货排名前十的省份先后为：广东、北京、上海、江苏、四川、山东、浙江、天津、河北、湖北。从数据来看，大城市市民的购买力更强，上海、天津、北京三个直辖市最近两年稳居人均消费额前三。其中上海的人均消费增长最快，2017年为2015年近2倍。
此外，调查发现，网购港货内地消费者中，“80后”消费者占比最大，占总数的49%，其次是“70后”，占比28%，“90后”则占比17%。
越来越多的女性消费者加入网购港货的行列，2017年女性用户数量是2015年的2．4倍。家庭消费者是网购港货主角。2017年购买港货的消费者中，7成以上是家庭用户，2017年这一群体的消费总额是2015年的2.9倍。
珠宝首饰是内地消费者购买港货的永恒话题，其销售额从2015年到2017年增长了两倍。服饰内衣、鞋靴、珠宝首饰连续三年占据热卖前三品类。
此次大数据调查还对香港市民网购内地产品的情况做了分析。曾经，内地消费者热衷于去香港购买“洋电器”。如今，国产品牌家电及IT产品成为深受香港市民欢迎的网购产品。2017年，香港消费者在线购买金额最高的前三大品类分别是国产品牌的大家电、生活小家电和电脑外设产品。
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