美国航母将装配新型防御雷达 威力提升数十倍

美媒称，美海军计划在其第二艘“福特”级航空母舰上，对一种新型和高度敏感的舰艇防御雷达技术进行试操作，以发现来袭的敌方炮火、反舰巡航导弹以及无人机、固定翼飞机或直升机等空中威胁。
据美国《国家利益》双月刊网站6月22日报道，这款名为“企业空中监视雷达”（EASR）的新型雷达，将安装在目前在建的“肯尼迪”号航母（CVN-79）以及海军的若干两栖军舰上。
海军官员说，测试将于明年进行，EASR的技术开发已经在进行中。
美海军海洋系统司令部发言人克里斯蒂安娜·威滕在发给“侦察勇士”网站的一份书面声明中说：“企业空中监视雷达在2017年3月成功完成了初步设计评审，目前计划在2017年8月完成关键设计评审。EASR的开发测试按计划将在2018年开始，预计在2019年底结束。”
报道称，EASR利用的是氮化镓（GaN）半导体技术，基于常规的硬件和软件以及海军的下一代AN/SPY-6（V）防空反导雷达的处理器建造。AN/SPY-6雷达将用在海军的Flight III型DDG-51驱逐舰上。
雷达工程师称，AN/SPY-6雷达的威力相当于当前大多数舰载雷达系统的35倍。
开发者称，与现有雷达的探测能力相比，它可以探测到距离在两倍以外、而面积小一半的物体。
报道称，研发EASR和AMDR（防空反导雷达）的初衷，是为了让军舰指挥官能更精确地识别距离更远的威胁与敌方袭击，以便拥有更多的时间和决策能力。
研发EASR的决定是海军对雷达的通用性与价格可承受性进行一番特殊研究后作出的。海军试图找到可以在多种平台上使用的技术。
出于成本和通用性方面的考虑，EASR被选为航空母舰和两栖军舰未来使用的雷达，尽管第一艘“福特”级航母使用的是双波段雷达。
EASR将不具备双波段雷达的一些技术能力，比如火控能力，但是“肯尼迪”号航母上使用EASR将为海军节省1.8亿美元的开支。
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