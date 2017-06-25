习近平将赴香港 出席回归20周年大会

新华社报道，习近平将于6月29日至7月1日赴香港，出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。
《南华早报》网报道，习近平将于29日到达香港，梁振英将在礼宾府设宴欢迎。
30日，习近平将视察解放军在香港的驻军，并前往湾仔会议中心出席活动。
最后一天，习近平将出席香港新政府的就职典礼。在结束在港行程之前，他或将视察港澳珠大桥、或香港—广州高铁之间的一个基础建设项目。
报道引述消息指出，紧密行程安排意味着习近平将不会走访香港本地家庭或邻里。
但是，彭丽媛将于30日到访一家老人院。
5年前，时任中国国家主席胡锦涛也曾到访香港3日，出席梁振英政府的就职典礼。期间，胡锦涛参访了建设中的启德邮轮码头和一个公共房屋的建筑工地。胡锦涛于2007年首次到访香港时则走访了沙田的两户当地人家。
习近平上次到访香港是在2008年、任中国国家副主席期间。当时，习近平视察了北京奥运会马术活动的设施，并与时任香港行政长官曾荫权进行会面。此外，他表示将协助香港服务提供者进驻大陆，另外也走访了两户当地人家，听取他们在通货膨胀时面临的生计问题。
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