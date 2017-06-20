日本拟利用人工智能研发新药

日媒称，在全球制药企业都在削减研发费用的大背景下，日本希望靠人工智能帮助“日本制造”提升国际竞争力，削减医疗费用。
据日本《读卖新闻》6月19日报道，由京都大学和约70家制药及IT相关企业联合组成的研究机构，准备着手开发专门用于研发新药的人工智能。国家也将提供一部分资金支持。研究目标是，把现在每种高达1000多亿日元的药品研发费用降低一半。
目前，人工智能已经活跃在医疗第一线。但是在新药研发上应用人工智能在日本还没有先例。新药研发人工智能可以负担药品研发的一系列任务，第一步是锁定致病的蛋白质，第二步是筛选能够对蛋白质起作用的药物成分，第三步是评估药物成分的安全性，并且决定合成方法，第四步是制定临床试验计划，以确定药效。该研究机构准备利用20种人工智能，在3年后完成该项目，帮助制药企业研发新药。
在筛选药物成分的步骤中，往往需要制药企业研究人员调查海量的国内外医学论文和数据。但由于医学论文更新速度快，数量又非常庞大，因此这项工作非常耗时耗力。据日本制药工业协会统计，目前每种新药的开发都需要大约10年时间，耗费1200亿日元的经费。而利用人工智能可以更快地处理庞大的医学文献数据。据京都大学该项目的负责人说，人工智能能够把新药的研发周期缩短一半甚至三分之二，费用则有望减半。
该项目除了有京都大学参与以外，还有东京大学、理化学研究所、武田药品工业、富士通等参与。文部科学省和厚生劳动省也将提供约5亿日元的研究经费。
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