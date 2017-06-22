母乳喂养可降低母亲患心脑血管疾病风险

中英研究人员２１日报告说，母乳喂养不仅对婴儿有益，还可能降低母亲未来发生心脑血管疾病的风险。
这项由英国牛津大学、北京大学和中国医学科学院合作完成的研究发表在新一期《美国心脏病协会杂志》上。研究结果显示，进行母乳喂养的母亲未来发生冠心病及脑卒中的风险明显低于未进行母乳喂养的母亲，而且母乳喂养时间越长，疾病发生的风险越低。
研究作者之一、牛津大学教授陈铮鸣说：“本项研究结果应该能鼓励更多女性进行母乳喂养，这不仅可以促进婴儿的健康，还可为母亲自身的健康带来积极作用。”
既往研究显示，母乳喂养不但对婴儿的健康生长有益，而且对母亲产后的恢复也有积极作用，如可促使因怀孕引起的代谢改变恢复正常。
在新研究中，陈铮鸣和北京大学教授李立明等人分析了来自中国５个农村地区和５个城市地区共约３０余万名成年女性的数据，包括她们的生育和母乳喂养史。这些调查对象几乎全部是有过生育经历的妇女。经过近８年的追踪随访，在２９万名基础调查时无任何心血管疾病史的女性对象中，约１．７万人后来出现冠心病，２．４万人罹患脑卒中。
在校正其他各种影响因素后，研究人员发现，相比从未哺乳的经产妇女，母乳喂养者冠心病的发生风险降低９％，脑卒中的发生风险降低８％；相比从未哺乳的经产妇女，若每个婴儿的母乳喂养时间达到或超过２年，母亲自身发生冠心病的风险降低１８％，脑卒中的发生风险降低１７％；每个婴儿母乳喂养时间每增加６个月，母亲自身发生冠心病的风险降低４％，脑卒中的风险降低３％。
研究人员指出，尽管这项工作不能确立因果关系，但他们推测，母乳喂养有可能是通过怀孕后母亲体内新陈代谢机能的更快“重置”而起到心脑血管保护作用。怀孕使母亲的新陈代谢发生很大变化，因为母亲需要储存脂肪等以提供胎儿生长所需能量。母乳喂养可以更快、更完全地消除怀孕期间所储存的脂肪，从而降低发生心脑血管疾病的风险。
美国心脏病协会建议，如有可能，母乳喂养应该持续１２个月。世界卫生组织数据显示，在中国，目前只有３０％的农村女性和１６％的城市女性生育后母乳喂养时间达到６个月。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost