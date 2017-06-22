如果让英国人再选一次

23日是英国“脱欧”公投一周年。一年来，围绕“脱欧”，英国和欧洲大陆发生了许多事，欧罗巴的政治天际线已悄然改换。如果让英国人再投一次，他们是否还会选择“脱欧”？
三年来，英国人三次以全民投票的方式决定国家大事，特别是本该由代议制民主方式确定的“脱欧”，被以英国人不擅长的全民公投形式来表决。“更强大，更稳定”——英国首相特雷莎·梅的许诺言犹在耳，但英国却进入多事之秋。
4个月内，英国遭受4次恐袭，一场突如其来的高层居民楼大火更是“烧向”英国政府。有专家断言，选择“脱欧”带来的巨大冲击与混乱，是恐怖分子选择英国作为袭击对象的一个重要原因。
从一年前的“脱欧”公投，到不久前的提前大选，英国执政者的两次“政治豪赌”均以失败告终，执政党弄巧成拙，失去议会下院绝对多数。英国似乎走向更弱小、更动荡。
归根结底，英国政治“黑天鹅”频出的背后是英国人对生活现状的不满与愤怒。人们不满政府削减预算、减少警务开支，不满中产阶级收入增长停滞，不满移民涌入……
在某种程度上，英国选民对“脱欧”“大选”的态度已逐渐变得与“脱欧”“大选”本身无关了。与其说他们是在支持“脱欧”与反对党，倒不如说他们是在反对提倡“留欧”的政府与执政党。他们利用公投与选举这种“一人一票”的机会，用手中的选票来表达自己的不满与反抗。一人一票的票决制度是他们发声的机会，选票则是他们的“武器”。
一年来，在史无前例、千头万绪的“脱欧”进程中，英国人遵循自己的民主程序，平衡各方利益，统一各派思想，明确己方程序，拿出了对欧盟谈判的基本目标，实为不易。但“脱欧”的票决结果毕竟带来了一连串意想不到的政治后果。
虽然政要们将“脱欧”描述为英国“挣脱欧盟桎梏、拥抱全世界”的华丽转身，但显然理想与现实差距很大。由于在“是否脱欧”“如何脱欧”等问题上利益相异、意见不一，苏格兰和北爱尔兰等地原本就有的分离主义情绪加重，最终出现了“英国要脱欧，我们就脱英”的呼声。还有人将英国“脱欧”称为大不列颠分崩离析的开始。
“如何脱欧”的靴子迟迟不落地，让英国未来的不确定性始终难消。过去一年，引发英国人选择“脱欧”的种种症结不但没有消除，反而更加积重难返。新华社记者曾分别走访英国“脱欧”公投中“留欧票”与“脱欧票”比例最高的地区，问人们如果再投一次，他们如何选择，得到的答复相同：“再投一次，我还这么投。”
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