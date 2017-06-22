韩新政府拒绝一味对朝施压：“倒向”中俄阵营

俄媒称，正如很多专家预料的那样，有意与朝鲜合作和对话的韩国新政府上台导致美韩在对朝政策上出现严重分歧。尽管两位盟友避免相互批评，试图绕过“锐角”，但显然，它们在朝鲜问题上的分歧过大，韩国将拒绝一味施压，从而改变力量格局。
据《俄罗斯报》6月19日报道称，早在文在寅竞选期间和当选后的一系列讲话中，就有迹象显示他打算奉行与特朗普不同的对朝政策。不过，3天前他在首届韩朝峰会举行17周年之际更明确地表达了这种想法。韩国领导人呼吁尊重、遵守韩朝此前签署的合作协议和在六方会谈框架内达成的协议，并邀请平壤重返对话。他在6月15日的讲话中强调：“如果朝鲜停止核导弹挑衅，我们愿意无条件与之开展直接对话。”
报道称，考虑到文在寅过去和现在的表态，专家们认为他放弃了前保守派领导人李明博和朴槿惠的立场——要求平壤先采取无核化的初步措施，再讨论谈判。迄今为止，美国也采取这种立场。
报道称，当政治学家还在一字一句地推敲文在寅15日的讲话，试图摸清首尔的新方针之际，青瓦台统一外交安全事务特别助理文正仁又在华盛顿制造了一则大新闻。他在美国首都举行的研讨会上表示，“如果朝鲜停止核导弹活动，我们可以同美国协商缩小韩美每年联合军演的规模，以及美国在朝鲜半岛部署战略武器的规模。”同时，文正仁指出，这既是韩国领导人文在寅的提议，也是他本人的观点。不过，他以正式身份访美、提出“总统建议”，以及美韩两周内即将举行峰会等事实证明，首尔和华盛顿在立场上出现了严重分歧。报道称，韩国加入了中俄阵营，后者已经不止一次地建议对抗双方先各让一步：朝鲜声明暂停核导弹试验，韩国和美国缩小演习规模，把航母从朝鲜沿岸撤走。在朴槿惠执政时期，首尔站在强硬打压平壤的最前线，不同意作交换。
报道称，总的来说，应当承认，这对韩国新政府来说是一个相当大胆的声明。政治学家认为，首尔在文在寅与特朗普本月29日-30日的会晤前早早摆明了对朝立场。韩国政府和文在寅本人此前也声明，现在是韩国自己决定对朝政策的时候了。
报道称，尽管韩国总统办公厅迅速试图挽回局面，声明“文在寅很大程度表达的是个人观点，并常常作为学者讲话”，但首尔的信号是明确的。韩国打算与朝鲜开展对话，正在为此寻找各种理由和借口，并对平壤作出了相应姿态。
报道称，华盛顿起先没有回应韩国代表的讲话，但后来，国务院发言人在记者直接发问后强调：“美国对朝鲜的立场没有任何变化：在开始对话之前，朝鲜应采取弃核措施。”如此看来，韩美在朝鲜问题的上分歧已经很明显。美国仍有前提条件，坚持走强硬路线，同时要求其他各国对平壤采取同样态度，而韩国恰恰相反。
报道称，这让人想起美韩关系在文在寅上台突出的另一个“锐角”。韩国无视朴槿惠时期与美国达成的协议，暂停在本国境内部署美国反导系统。尽管华盛顿官方表示“理解和接受首尔必须遵守内部程序的立场”。文正仁又把美国不想听的话说得更明白了一些。他在访美时表示，韩国在1年内不会部署美国反导系统。他说：“我们应进行环境检测，这需要评估一年四季的条件。我们不是上帝，无法改变这一规律，无法预知对环境的影响，所以需要1年时间。”
报道称，在长期与美国一起站在打压朝鲜最前线之后，首尔转入了“中俄阵营”，开始呼吁无条件启动对话，作出彼此可以接受的让步。
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