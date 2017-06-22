美军舰被撞细节：水兵以为遭袭奔向炮位 军舰差点沉没

美国《华盛顿邮报》网站6月18日报道称，夜幕下天气状况良好，海浪约有6英尺（1英尺约合0.3米）高。在驶入东京湾的航道交汇处附近，美国“菲茨杰拉德”号驱逐舰正在执行例行任务。
“菲茨杰拉德”号驱逐舰是美国海军最先进的军舰之一，这艘“宙斯盾”驱逐舰配有最新式、最先进的雷达设备。舰上有300名船员，在舰桥上，值班人员都在岗位上。事故发生时，大部分水手都在睡觉。指挥官布赖斯·本森在位于军舰右舷的指挥官船舱里。当时是凌晨2点左右。
在下田市附近海域，从名古屋港出发的一艘菲律宾籍“ACX水晶”号货船当时正在向东驶向东京。每天有400艘船经过这片海湾驶向日本第一大港，这片海湾的交通流量、零星散布的岛屿以及岛上的灯光导致极难开展导航工作。在这片海域，不论是白天黑夜，船只都须谨小慎微地遵守既定航行规则并进行相互避让。
而在17日清晨，“水晶”号货船在那条繁忙的航道突然来了个大约180度的大转向，然后沿原路返回，几乎向正西方向驶去，出现这种情况的个中原因目前仍未得到解释。
凌晨2点20分，那艘体积大得多的集装箱货轮撞向“菲茨杰拉德”号驱逐舰舷侧，撞击部位接近右舷中部。那艘货轮给“菲茨杰拉德”号驱逐舰撞出一个大洞，导致水线以下的两个舱和一间机房被撞破，那两个舱共设有116个船员铺位。
据第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安介绍，大量海水从巨大的缺口涌入。在卧铺上就寝的船员被汹涌的海水惊醒。
奥库安18日在横须贺海军基地说：“在涌入海水的那些区域，当时的时间可不多了。船员们竭尽全力不让军舰沉没。那是一段令人痛苦难忘的经历。”
当时的情况表明“水晶”号货船对“菲茨杰拉德”号驱逐舰拥有优先通行权，但发生撞船的具体细节尚未完全调查清楚。
日本第3管区海上保安总部（横滨）正在以“业务上过失往来危险”的嫌疑展开调查，向集装箱货轮乘员询问情况。
另据美国《纽约时报》网站6月18日报道称，海军领导人18日热赞幸存海员们的壮举，他们竭尽全力封住船舱并开展抽水作业。
第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安说：“他们的壮举没有让涌入的海水出现灾难性的漫灌，否则就会造成军舰下沉或沉没。情况本可能糟糕得多。”
奥库安表示，他将指定一名海军将官展开调查，调查工作将努力确定事发经过并进行追责。他说：“损失惨重，这不是一次轻微的碰撞。”
调查人员的关注焦点将会放在“菲茨杰拉德”号指挥官布赖斯·本森的身上，事发时本森在位于该驱逐舰右舷的特等舱里。现年40岁的本森受了伤，日本海上保安厅派了一架直升机将他及另两名船员空运至横须贺。
奥库安说：“本森所在的船舱严重受损，他能活着非常走运。”本森担任“菲茨杰拉德”号指挥官刚一年有余。
据多位海军老兵称，本森在发生撞船事故时在他的船舱里，这个事实表明事故发生前几乎没有什么前兆。
2004年至2006年在大西洋海域担任某驱逐舰舰长、当前从事国家安全事务咨询工作的布赖恩·麦格拉思说：“发生撞船事故时，你当时睡没睡着都不重要。值班人员为什么没有叫你？他们难道没有接受过正规训练吗？归根结底，这都是你的责任。”
《今日美国报》网站6月18日报道称，海军于18日夜间公布了与一艘集装箱货轮在日本附近海域相撞的“菲茨杰拉德”号上7名死亡水兵的姓名。已在这艘进了水的驱逐舰上找到这些遗体。
一名幸存水兵的母亲米娅·赛克斯对美联社记者说，她儿子多次潜水、试图救出战友。其他水兵以为军舰遭到攻击，都匆忙奔向炮位。
赛克斯说，她19岁的儿子布雷登·哈登对她说，他被撞下铺位。海水立即开始进入舱内。赛克斯说，他儿子说，睡在他上铺和下铺的水兵都已死亡，在上面舱内，也有3人死亡。
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