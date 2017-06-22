中国进一步整治“校园贷”业务

北京禁止网贷机构向大学生提供信用贷款。此前，一些年轻人沦为放高利贷者收取高额利息的受害者，激起了民众的愤怒。近期，中国银监会、教育部、人力资源和社会保障部联合下发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，要求商业银行和政策性应在风险可控的前提下，有针对性地开发高校助学、培训、消费、创业等金融产品，向大学生提供定制化、规范化的金融服务，合理设置信贷额度和利率。《通知》称，对于存量校园网贷业务要制定整改计划，确定整改完成期限，明确退出时间表。
这份文件是政府相关部门解决消费贷款市场灰色地带问题的最新举措。在这些灰色地带，一些学生为购买智能手机等小额物品，支付高额利息以获取小额贷款。2009年，国家监管部门曾出于对学生缺乏保护的担忧，取消了针对学生的信用卡业务。后来，寻求用贷款购买手机、时尚单品等小额物品的学生则求助于P2P网贷平台获取贷款。去年，国家六部委试图采取措施规范网贷，但一些公司仍以大学生为目标，向其提供贷款。《通知》称，一些地方“求职贷”“培训贷”“创业贷”等不良借贷问题突出，给校园安全和学生合法权益带来严重损害，造成了不良社会影响。
媒体报道称，截至今年2月，74家网络融资公司仍针对在校学生开展借贷业务。据媒体去年报道，安徽合肥的一名女大学生在入学第一年借款2000元，但她的欠款经过“滚雪球”变成了50多万元，放贷平台多达59家。她每周需要支付的利息高达30％。据报道，她将自己的裸体自拍照抵押给网贷平台，她的父亲被迫卖了自家房子为其还贷。中国人民大学金融学教授赵锡军称，政府正在加强管控以更好地保护学生。
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