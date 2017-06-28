欧盟对谷歌开出天价反垄断罚单 因其滥用垄断地位

外媒称，欧盟反垄断机构27日对“字母表”公司旗下的谷歌处以创纪录的24.2亿欧元（约合27.1亿美元）罚款，因后者在其搜索结果中偏向自身的比价购物服务。欧盟还要求这家搜索引擎巨头在显示搜索结果时，对其竞争对手执行与其自身同样的方法。
据美国《华尔街日报》网站6月27日报道，这一决定或使谷歌在欧洲的搜索结果设计带来整体改变，因为这一决定给旅游和地图等其他搜索服务设定了先例。欧盟目前还在审查谷歌的这些其他搜索服务。
欧盟称，谷歌必须在搜索结果中公平对待其他比价购物服务。欧盟称，谷歌必须在90天内结束相关行为，否则将面临规模至多为其5%全球平均日收入的罚款。
欧盟称，要求谷歌确保遵守相关规定，该公司还将需要解释它计划如何执行欧盟的决定。
谷歌可就该决定向欧盟最高法院上诉。该决定是欧盟针对谷歌公司行为的三项深度调查中的首个。欧盟还在就安卓移动操作系统及Adsense广告服务继续对谷歌进行调查。
另据英国《每日电讯报》网站6月26日报道，在欧盟开始调查谷歌公司7年后，这家高科技巨头27日因滥用其在互联网搜索领域内的垄断地位而被处以创纪录的罚款。
欧盟的罚款决定将是谷歌与欧盟间漫长战斗中的一个里程碑时刻，同时，在欧洲监管者对硅谷互联网公司的权势日益担忧的情况下，也是美国与布鲁塞尔间关系的一个关键点。谷歌与欧盟委员会间还有另外两场竞争官司，可能还会被处以巨额罚款。
谷歌声称，该公司开展在线购物业务有利于消费者和零售商，并称该公司在在线购物领域并非垄断者。谷歌指出，亚马逊和亿贝等巨头是令互联网购物更具竞争性的替代性选项。
欧盟委员会有权向谷歌公司处以多达其年收入10%（90亿美元）的罚款。该委员会曾声称，该公司通过偏袒本公司购物业务妨碍竞争，并称谷歌“有义务行动起来”保护消费者。
谷歌公司称：“我们继续与欧盟委员会保持建设性接触，我们强烈认为，我们在线上购物领域内的创新对购物者、零售商和竞争都有利。”
调查可追溯至2010年，是其他比价购物网站的抗议引发的。谷歌在其搜索结果中将这些网站后置。
谷歌在欧洲占据了互联网搜索市场90%的份额，使之拥有引导网民浏览网络的有力工具。近年来，该公司自己的购物业务在关于电器、酒店、航班等产品和服务的搜索结果中被赋予最显眼位置。
在上届欧盟委员会任内，双方曾接近于达成协议，但最后归于破裂。负责竞争事务的欧盟委员玛格丽特·韦斯塔格2015年对该公司提出正式指控。
谷歌公司可能会就巨额罚款提起上诉，这意味着官司可能还要再拖上几年。近年来，欧盟还对苹果公司、脸书网站和亚马逊公司提起多次竞争诉讼，有时会导致华盛顿指责布鲁塞尔奉行保护主义。
欧盟的罚款可能会引发多家比价购物网站向谷歌公司提出一连串索赔。
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