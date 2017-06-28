高田公司破产教训引深思

日媒称，在安全气囊领域世界领先的日本汽车零部件企业高田公司宣告破产。“家族经营”屡屡迷失方向，以“安全”为卖点却背叛消费者的信赖。如何面对尖端技术蕴含的安全风险也成为一项新课题。
据日本《朝日新闻》6月27日文章，高田公司会长兼社长高田重久直到会见记者时，仍对公司为何走到破产地步感到不可思议。
美国发生首例因安全气囊致死事故是在2009年5月。此后，又接连发生类似事故，舆论为之哗然。然而，作为第三代创业者的高田重久等公司高管在应对上非常迟缓。高田公司的态度招致车企的不信任，美国媒体甚至称高田公司的气囊是“杀人的安全气囊”。
2014年12月是一个重要节点，因为高田公司拒绝了美国当局的全美召回要求。高田公司坚持“既然不能确定原因，就不能认错”的判断，从而得罪了美国当局和消费者。
关系深厚的本田公司一开始还支持高田公司，但后来转变方针，抛弃高田公司，同意了美国的全美召回要求。加之后来出现向车企虚报性能数据问题，要求高田公司通过破产保护等“法定清算”手段明确责任的呼声越来越高。
上世纪80年代，高田公司在本田公司的强烈要求下开始开发安全气囊，正是与车企的同心协力才使其发展壮大。
导致高田公司立场越来越弱的一个原因是，高田重久等创业者持有60%股份的经营体系。高田重久不愿在公共场合作出说明，试图逃避问责的法定清算。在车企方面看来，这不是寻求早日重振企业的经营者的立场，只是在优先考虑股东利益。结果，在漫长的协商期间，公司人才和资金大量流失。有大型车企的高管说：“说到底，这都是创业者持股造成的。”
召回对象零部件仅高田公司公开的部分，美国有6200万个，日本有1800万个，加拿大有470万个。
日本国内召回的汽车，有73%已经得到修复。但在汽车登记制度不健全的美国，已经修复的比例只占到38%。不仅如此，零部件的供应也比较滞后，消费者经常被告知缺货。
另外，异常破裂事故与推进剂硝酸铵长年老化有关。该材料曾被高田公司视为预防安全气囊打不开的划时代技术。今后，随着汽车使用年限的增加，推进剂会出现劣化。即使通过召回行动减少异常破裂导致金属片飞散的事故，反过来又会面临安全气囊打不开的风险。
高田公司的安全气囊曾是全球最尖端的技术。这次，高田公司直接承受了新技术带来的风险。近年来，最尖端的技术是自动驾驶技术。很多与安全技术无关的IT企业纷纷参与进来。
开发竞争会不会导致安全因素被忽视？熟悉企业丑闻的乡原信郎律师指出：“随着自动驾驶技术的推进，会出现很多像谁该负责、该负怎样的责任等意想不到的问题。关于技术创新与确保安全之间的平衡，应进行深入讨论。”
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