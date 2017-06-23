英国公司尝试用无水马桶改变“卫浴文化”

美媒称，据世界卫生组织（WHO）估计，全球有24亿人缺乏基本的卫生设施，近10亿人甚至连上厕所都毫无隐私可言，不得不采取所谓“露天排便”的做法。致力于为发展中国家设计卫生处理方案的美国北卡罗来纳州立大学教授弗朗西斯·德洛斯雷耶斯说，许多国家（特别是撒哈拉以南非洲和南亚国家）面临着相似的卫生挑战。
据美国石英财经网站6月21日报道，在许多地方建造冲水马桶系统几乎是不可能的。有的地方根本就没有足够的水；有的地方水太多，导致水处理流程因洪涝而变得复杂；还有的地方没钱建造用水的基础设施。因此，总部设在伦敦的初创企业卢瓦特公司（Loowatt）提出了一种颠覆性的冲厕所方案——根本不需要用水的解决方案。
报道称，在卢瓦特公司的无水马桶设计方案中，排泄物被封装在马桶下面一个可生物降解的袋子里，一滴水也不需要。一旦袋子装满，服务团队就会来更换，然后把排泄物带到试验性排泄物处理设施，在那里将它们转化为肥料和生物燃料。
与西方世界漂亮且方便的马桶相比，这种需要人工参与的设计方案听上去很过时。但卫生专家认为，在这个气候变化的时代，一旦干旱和洪涝变得越来越常见，那么西方世界也许能够从正在马达加斯加贫困街区进行试点的这种小型无水马桶中学到些什么。随着世界人口不断增长，以往依靠水来运行卫生设施的地区，或许不得不重新思考冲厕所的方式。
卢瓦特公司老板弗吉尼娅·加德纳曾是美国家居杂志记者，那时她就感到整个“卫浴文化”是在浪费资源，认定要对马桶进行升级换代。2010年，她创建卢瓦特公司，并围绕变废为宝的概念发起融资。2011年，比尔和梅琳达·盖茨基金会推出了“重新发明马桶”挑战项目，加德纳的无水马桶方案符合要求，且得到了项目拨款。
报道称，一个偶然的机会，一名住在马达加斯加的加拿大人成了加德纳的第一个投资人。这也是卢瓦特公司选择马达加斯加首都塔那那利佛的贫困街区，启动第一个无水马桶试点及小型排泄物处理设施的原因。
无水马桶项目可谓一石二鸟——既为人们提供了厕所，又能将人们的排泄物转化为生物燃料。在这个设想得到验证后，卢瓦特公司加大了当前的生产规模，将生产能够为800人服务的100个无水马桶。
卢瓦特马桶的基本外观与西方世界的马桶并没太大不同，也有塑料马桶垫和按钮。但按下按钮并不会冲水，而是会启动白色可生物降解薄膜，对排泄物进行封装，然后送入马桶下面的储存盒中，不会漏出一丝臭味。卢瓦特公司的服务团队会每周更换一次可降解塑料袋，也可以根据实际情况提高更换频率。
一个配备了小型手推车和回收箱的两人服务团队会每天前往试点街区，回收装满排泄物的袋子并进行维修工作。一旦袋子装满或发生故障，当地居民可以通过手机短信提出服务请求。
安装卢瓦特马桶并不是免费的，当地居民需为每个马桶支付约12英镑（1英镑约合8.6元人民币）的押金和每个月3英镑的服务费。对于部分家庭每日生活费还不到1英镑的马达加斯加来说，这并不便宜。但一些居民说这可以接受，维护一个普通马桶的费用会更高。
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