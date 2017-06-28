巴西总检察院以被动腐败罪名起诉特梅尔

西媒称，巴西总检察院26日以被动腐败罪名起诉特梅尔总统，而最高法院和众议院将最终决定特梅尔的这项罪名是否成立。
据埃菲社6月26日报道，特梅尔因此成为巴西首位因为刑事罪名而被正式指控的在任总统。巴西宪法规定，对在任总统的刑事调查必须以其在任期间的违法行为为依据。
报道称，巴西政界和司法界媒体认为，特梅尔的这项罪名已是事实，因为总检察长和联邦警察都认为，特梅尔从JBS公司“收取非法好处”，证据确凿。
巴西联邦警察26日向最高法院递交的一份报告指出，总统特梅尔试图“阻挠司法调查”，并且“向当局隐瞒腐败案情”。报告称，特梅尔曾“大力”干预他曾从中获得“不当好处”的腐败案的调查。JBS公司高管供认他们从2010年开始贿赂特梅尔，并向法院提供了几份牵涉到特梅尔的录音带。警方表示，这些录音带没有经过任何编造，是特梅尔阻碍司法调查的明确证据，这些举动可归纳为“非法勾结”。
报道称，因为JBS公司高管的供词，特梅尔在最高法院受到以下罪名的调查，分别是：被动腐败、阻碍司法和非法勾结。
总检察院对特梅尔的起诉将以联邦警察的报告为依据。如果法院觉得指控合理，案件将移交给众议院讨论。
报道称，如果众议院以超过三分之二的票数通过对特梅尔的指控，那么特梅尔将被停职180天接受调查，众议长罗德里戈·马亚将成为代总统。特梅尔最终被判有罪的话，马亚需在30天内召集参众两院，以间接方式选举出总统，完成至2019年1月1日的任期。
报道称，如果众议院没有通过对总统的指控，那么特梅尔将继续执政至任期结束。
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