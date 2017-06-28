越南『悬浮』于多极化世界

越南国家主席陈大光即将对莫斯科进行正式访问。从某个时候起，俄越两国之间的领导人会晤成了惯例。哪怕是在遭到制裁的时期，这种交流也没有中断过。领导人会晤是展现两国关系的橱窗或者界面。如今还不到一年就又是峰会，又是代表团互访。去年，越南总理阮春福在莫斯科和索契访问近一周，讨论与东盟合作等重要问题。
今年2月，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科访问河内。如今我们又在等待陈大光，而亚太经合组织2017年岘港峰会期间的会晤也为期不远了。给人造成的印象是，曾为盟友的俄罗斯和越南重新站到一起，定期“对表”。至少每次会晤结束后发表的声明听起来跟过去一样振奋人心。我不知道，传统抑或意愿，哪种力量在此占了上风？我只知道，在这种大好局面背后显然潜藏着不便明说的问题。
我们的对外目标是多极化世界，而越南人早就生活在这种世界里。从历史上看，他们永远生活在两极、三极或多极世界里，在这种复杂得难以置信的地缘政治空间里维持平衡。从科学上看，这种状态被称为悬浮。身体不落地，悬在空中，不紧靠任何一个物体。这似乎违反万有引力定律，然而……
“政治悬浮”一词常常被分析家们用到。越南是这方面的一个鲜明例证。虽然同时受到来自中国、美国、欧盟和俄罗斯等各极的拉力，越南还能保持稳定的平衡。同时，越南领导人频频造访北京、布鲁塞尔和华盛顿。挺令人感到好奇的是，在上述各极中，没跟越南打过仗的只有俄罗斯。1941年冬，越南志愿者英勇地与苏联军人一同保卫莫斯科。越南与中国、法国和美国都打过仗。俗话说，一切都不会被忘记。但奇怪的是，与俄罗斯的交情并未体现在双边贸易上。俄越贸易额在越南对外贸易额中只十几名。
排在首位的是中国，双边贸易额超过1000亿美元；美国500亿美元，欧盟350亿美元，俄罗斯27亿美元。不过，俄越贸易额的数据并不统一。例如，俄罗斯海关部门给出的数据是37亿美元(2016年)，还有其他渠道的数据说是40亿美元等等。27亿美元的数字是越南人给出的，陈大光5月21日在河内会见俄罗斯经济发展部部长奧列什金时就引用过。
达到这个数字在很大程度上得益于2016年10月5日生效的欧亚经济联盟与越南之间的自贸区协议。俄越2016年贸易额较之2015年增长了25%。免除90%彼此间进出口商品关税的自贸区协议理应会刺激贸易。越南人早就在俄罗斯市场上扎根。据俄海关部门透露，在莫斯科郊外重新发现了越南人开办的多家地下工厂，生产世界名牌的仿冒品。仅去年，俄罗斯警方就抓获和遣返了1000多名越南非法移民。希望自贸区协定能给他们提供合法经商的机会。
越南如今在莫斯科郊区、巴什基尔等地建设奶制品加工厂。越南一家奶制品公司为此投资了30亿-50亿美元。越方曾承诺将在今年中期生产出第一块奶酪。
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