新加坡一大学就禁用华文事件道歉

新加坡南洋理工大学的食阁摊位被令招牌禁用华文，引起不满。理大管理层昨天对发生这起事件和解释不清楚，向公众道歉，并承诺将彻查这起事件。
理大再度澄清，只要同样资讯也用英文展示，摊主和商家都可以在招牌上使用其他三种官方语言，包括华文。
南洋理工大学北区大楼广场的食阁摊贩早前申诉，不能在招牌和菜单上使用华文，如果要续约，必须自费重新印制没有华文的招牌和菜单，而且一律只能用英文。百美超市也说，接到有关指示，甚至不能播放中文歌曲。
事件引发一片哗然，中文报章纷纷发表文章谴责理大的作为。由于理大建于前南洋大学的校址，引发当年南大生的不满。
新传媒新闻引述理大校长安博迪发表声明表示，理大从来没有任何禁止食阁摊位或零售商店使用华文招牌的做法。只要同样的信息也使用英文展示，那么其他官方语言都可以使用。初步调查显示，摊贩较早前确实收到招牌禁用华文的指示，但校方澄清这指示非理大管理层下达。
为了厘清事情的来龙去脉，理大将展开调查，一旦发现有员工违反了理大的方针及价值观，有关员工将被追究责任。
理大也已正式通知管理食阁的胜乐集团可以使用华文招牌和餐牌，副教务长郭建文教授上个星期六也同食阁摊主会面，澄清理大的立场。百美超市也已接到通知，可以使用中文招牌，也可以在店内使用华文标签。另外校方也表示，如果有任何摊贩支付了更换招牌的费用，理大将承担相关费用。
对于事件的发展以及早前向媒体做出的回应，理大表示，没有清楚交待摊主接获错误指示，理大愿意承担责任。
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