李显龙评中国高铁：舒适、准时、可靠

综合讯，新加坡总理李显龙认为中国高铁“舒适、准时、可靠”，新加坡欢迎中国竞标往来新加坡-吉隆坡之间的“双坡高铁”。
新加坡副总理尚达曼在接受中国报纸专访时，透露这一点。
在专访中，《21世纪经济报道》问道：近日，港铁表示要和中铁联合竞标350公里的新马高铁。日韩法美等国的公司也表示有意参与项目。你如何评价中国在高铁建设方面的优势和劣势？这是EPC项目，还是BOT/PPP项目？若是后者，投资企业可获得多少年的运营权？这个项目何时开始招标？
尚达曼回应道：新加坡和马来西亚已同意联合为新加坡-吉隆坡高铁进行国际招标。包括李显龙总理在内的多位新加坡领导人都曾搭乘中国高铁，并觉得中国高铁舒适、准时、可靠。鉴于中国广泛的高铁经验，我们欢迎中方企业参与投标，我相信他们定会提出有竞争力的高质量竞标计划。
他说，我们预计在2017年末启动铁路资产与车辆各系统招标工作。这是新加坡和马来西亚联合启动的公私合作（PPP）招标项目。新加坡和马来西亚将会以公平、公开、透明的方式给予所有的竞标者慎重的考虑。
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