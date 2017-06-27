李克强接受李显龙邀请将正式访问新加坡 料明年成行

新加坡讯，新加坡总理公署说，中国国务院总理李克强已经接受新加坡总理李显龙的邀请，对新加坡展开正式访问。
李显龙的邀请是通过正在中国大连出席达沃斯世界经济论坛的新加坡副总理尚达曼转达的，尚达曼是在达沃斯论坛的场外和李克强会面。
新加坡总理公署引述李克强说，他期待访问新加坡。
新加坡总理公署的文告没有以及李克强访新的具体日期。但据信，由于新加坡明年是东盟轮值主席国，将主办东盟系列峰会，而东盟峰会一般中国是派出总理参加，所以李克强明年将到新加坡出席东盟峰会，同时对新加坡进行正式访问。
这将是李克强出任总理后首次访问新加坡。
新华社也引述尚达曼说，新方从长远视角看待新中关系和东盟－中国关系，愿同中方拓展重点领域合作，加快新中自贸区升级谈判和区域全面经济伙伴关系谈判进程，愿为推动东盟－中国战略伙伴关系发展做出不懈努力。
在会见中，尚达曼首先代表新方对四川山体高位垮塌灾害造成人员伤亡表示慰问。李克强感谢新方慰问，表示中方正在全力以赴开展救灾工作。
李克强表示，中新高层交往频繁，务实合作进展顺利。中新合作开展重庆物流中心建设，有利于加强地区互联互通。我们愿同新方积极推进两国自贸区升级谈判和区域全面经济伙伴关系谈判，向世界发出维护自由贸易、推动地区发展的有力信号。
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