朝鲜称要以暗杀罪“处决”朴槿惠

朝鲜周三称已发布处决韩国前总统朴槿惠及其下属媒报部门负责人、国家情报院前院长李炳浩的长期命令，指控他们阴谋策划刺杀朝鲜领导人，命令要求韩方将二人移交给朝方。
官方的朝鲜中央通讯社称，“据披露的事实显示”,朴槿惠曾在2015年策划刺杀朝鲜“最髙首脑”，朝鲜“对朴槿惠逆贼判处极刑”。朝中社没有披露得知这一“阴谋”的渠道，但一家日本报纸本周报道称，朴槿惠曾于2015年批准一项旨在推翻朝鲜金正恩政权的计划。
朴槿惠今年3月因腐败丑闻遭罢黜，目前在韩国拘押受审。韩国国家情报院称，上述媒体报道“毫无根据”。但该机构对朝方要求移交朴槿惠和李炳浩一事未予置评。日本《朝日新闻》周一援引了解朴槿惠政府对朝政策的消息人士的话报道称，朴槿惠2015年曾批准一项旨在除掉朝鲜领导人的计划，该计划的策划方就是上述韩国谍报机构。
朝中社称：“我们向国内外宣布，对谋划和推进陷害朝鲜最高首脑的天怒人怨阴谋的特大型国家恐怖罪犯——朴槿惠逆贼和傀儡国情院前院长李炳浩党羽——判处极刑。”朝中社还称，如果美国和韩国再次企图实施针对朝鲜最髙首脑的特大型国家恐怖犯罪，对其组织者、参与者和追随者依照战时法不事前予以通告，判处立即处决。
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