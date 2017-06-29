中国约11％成年人患糖尿病

根据周二发表的一项美国调查，中国的糖尿病流行规模为世界之最，约11%的成年人口患有这种代谢性疾病，同时近36%的成年人口为前驱糖尿病人群。
这项针对170287人的调查是在2013年进行的，对调查结果的分析得到了中国疾病预防控制中心专家王临虹的协助。调查报告发表在了《美国医学会杂志》上。
硏究人员对每名调查对象的空腹血糖水平进行测量。那些空腹血糖水平在126毫克/分升或以上的调查对象被定义为糖尿病患者，而血糖水平在105毫克/分升到126毫克/分升之间的调查对象则被定义为前驱糖尿病人群。
在中国的糖尿病人群中，36.5%的人知道自己的诊断结果，32.2%的人在接受治疗。在那些接受治疗的人中，49.2%的人的血糖得到了充分控制。与汉族人口相比，中国的藏族和穆斯林人口中的糖尿病发病率要明显低一些（汉族发病率为14.7%，藏族和穆斯林人口的发病率分别为4.3%和10.6%）。
中国成人糖尿病发病率为10.9%，接近于美国的9.3%(根据美国疾病控制和预防中心2014年记录的数据)。中国前驱糖尿病的发病率为35.7%，也接近于美国2014年记录的37%的发病率。考虑到中国拥有大约10.9亿成年人口，估计有大约3.88亿人患前驱糖尿病(其中2亿男性、1.88亿女性)。
糖尿病是全世界一个日益严重的公共卫生问题。根据世界卫生组织2016年发表的一份报告，2014年全世界有大约4.22亿人患有糖尿病，而1980年这个数字为1.08亿。糖尿病发病率在中低收入国家增长得更为迅速。据世界卫生组织称，糖尿病是导致失明、肾衰竭、心脏病和下肢截肢的主要原因。根据相关报告，在2012年，估计有150万例死亡是直接由糖尿病引起的，另有220万例死亡被归因于高血糖。
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