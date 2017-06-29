卡塔尔谴责沙特不谈判立场

卡塔尔周三谴责沙特阿拉伯拒绝就结束对卡禁运的要求进行谈判。卡塔尔外交大臣穆罕默德周二与美国国务卿蒂勒森在华盛顿举行会晤。穆罕默德表示，沙特的立场令人难以接受。
穆罕默德在多哈发表评论称：“这违背了处理国际关系的原则，因为你不能仅仅列出要求清单而拒绝进行谈判。”围绕着这场已持续三周的争端，目前也在华盛顿的沙特外交大臣朱拜尔周二仍未作出任何让步。这使得美国昔曰的盟友卡塔尔受到孤立，并面临着海湾阿拉伯邻国在贸易和外交上的制裁。朱拜尔发推文称:“我们对卡特尔的要求是不容谈判的。现在要由卡塔尔决定是否结束其对极端主义和恐怖主义的支持。”
阿联酋驻俄罗斯大使在接受《卫报》采访时说，海湾阿拉伯国家正考虑对卡塔尔实施新的制裁，可能要求它们的贸易伙伴在它们与多哈之间作出选择。
奥马尔•古巴什在伦敦接受该报记者采访时说:“有些经济制裁是我们可以采取的，目前正在考虑。”他说：“一种可能是对我们自己的贸易伙伴施加条件，如果要与我们合作，就必须作出商业上的选择。”他说，把卡塔尔驱逐出海湾合作委员会不是“唯一可行的制裁”。
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